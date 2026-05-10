Вдвое чаще россияне стали жаловаться на микрофинансовые организации
МФО отказываются предоставлять документы для проверки начисления процентов, задолженности или факта погашения займов.
Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 47 процентов – такие данные предоставили на сайте Банка России.
Чаще всего россияне жаловались на отказ микрофинансовых организаций возвращать деньги за допуслуги и на проблемы с управлением долгом. Кроме того, МФО отказываются предоставлять документы для проверки начисления процентов и погашения займов.
«Мы видим злоупотребления ряда недобросовестных компаний, которые обещают своим клиентам списать долги без последствий. На деле они исчезают сразу после получения оплаты или готовят шаблонные документы», — сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
Чтобы защитить людей от долговых проблем, Центробанк вместе с игроками рынка решает, как ввести единые правила работы для долговых консультантов.
Ранее сообщалось, что в «белые списки» намерены включить все российские банки.
У всех финансовых организаций должны быть равные условия для конкуренции при ограничении связи.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».