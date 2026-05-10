Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 47 процентов – такие данные предоставили на сайте Банка России.

Чаще всего россияне жаловались на отказ микрофинансовых организаций возвращать деньги за допуслуги и на проблемы с управлением долгом. Кроме того, МФО отказываются предоставлять документы для проверки начисления процентов и погашения займов.

«Мы видим злоупотребления ряда недобросовестных компаний, которые обещают своим клиентам списать долги без последствий. На деле они исчезают сразу после получения оплаты или готовят шаблонные документы», — сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Чтобы защитить людей от долговых проблем, Центробанк вместе с игроками рынка решает, как ввести единые правила работы для долговых консультантов.

Ранее сообщалось, что в «белые списки» намерены включить все российские банки.

У всех финансовых организаций должны быть равные условия для конкуренции при ограничении связи.

