Экономика
13 июля 08:18
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«Вечерняя Казань»

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Власти усилят контроль за импортом одежды и обуви с помощью данных о налогах

Таможня, налоговики и маркировка объединят данные ради борьбы с серым импортом.

Власти усилят контроль за импортом одежды и обуви с помощью данных о налогах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти России готовят эксперимент, который сделает импорт одежды и обуви гораздо прозрачнее. Как пишут «Известия», до конца 2026 года Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба впервые протестируют механизм автоматического сопоставления таможенной стоимости импортной продукции с данными налоговой отчётности и системы маркировки «Честный знак».

Идея простая: объединить три массива данных. Таможня знает, какую стоимость заявили при ввозе, налоговики видят уплаченные налоги, а система маркировки фиксирует, когда товар поступил в продажу. Если на таможне заявлена одна цена, а в рознице она оказывается гораздо выше — это верный признак занижения стоимости и недоплаты пошлин.

Минпромторг объясняет необходимость такого контроля ростом случаев недостоверного декларирования. Объём импорта лёгкой промышленности в 2025 году достиг 1,6 триллиона рублей, причём 60 процентов поставок шло из Китая, Вьетнама и Бангладеш. При этом производство одежды в России за первые пять месяцев 2026 года сократилось на 8,4 процента, выпуск кожи — на процент, текстиля — на 0,1 процента.

Эксперимент станет частью масштабной цифровизации контроля. ФНС уже внедрила систему предварительной регистрации поставок из стран ЕАЭС, и в будущем эти данные тоже могут использовать таможенники. Юристы считают, что интеграция трёх ведомств сделает контроль точнее и расширит возможности анализа рисков при импорте.

Ранее мы писали, что руководство «Вкусно — и точка» не ждёт возвращения McDonald's. По словам гендиректора компании, российский потребитель привык к новому бренду, и к тому же геополитическая обстановка в мире не будет способствовать возвращению американской компании на рынок.

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