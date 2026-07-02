Экономика
2 июля 08:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Все марки бензина подорожали в Татарстане

Средняя цена топлива составила 68,89 рубля.

Все марки бензина подорожали в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизель прибавили в цене за неделю на АЗС республики. Это следует из данных Росстата.

Средняя цена топлива составила 68,89 рубля. Дизель подорожал с 78,54 до 79,41 рубля за литр, АИ-92 — с 64,73 до 65,87 рубля, АИ-95 — с 70,47 до 71,45 рубля. Высокооктановое топливо АИ-98 теперь стоит 93,60 рубля вместо 92,95.

Ранее сообщалось, что белорусский АИ-92 также подорожал в 1,8 раза за два месяца. Только за неделю цены выросли на шесть процентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится импортировать топливо из других стран. На данный момент идут переговоры о сотрудничестве «по приемлемым ценам».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.