Средняя цена топлива составила 68,89 рубля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизель прибавили в цене за неделю на АЗС республики. Это следует из данных Росстата.

Средняя цена топлива составила 68,89 рубля. Дизель подорожал с 78,54 до 79,41 рубля за литр, АИ-92 — с 64,73 до 65,87 рубля, АИ-95 — с 70,47 до 71,45 рубля. Высокооктановое топливо АИ-98 теперь стоит 93,60 рубля вместо 92,95.

Ранее сообщалось, что белорусский АИ-92 также подорожал в 1,8 раза за два месяца. Только за неделю цены выросли на шесть процентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится импортировать топливо из других стран. На данный момент идут переговоры о сотрудничестве «по приемлемым ценам».

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