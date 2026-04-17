ВТБ увеличил количество различных цифровых сервисов защиты клиентских денег на 57% за последние два года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уже каждый пятый клиент ВТБ поставил как минимум один способ защиты своих финансов: установил лимиты на счета и карты, включил самоограничения, сдал биометрию или воспользовался сервисом «второй руки».

Сервисы также доступны для клиентов Почта Банка. Россияне стали активнее пользоваться сервисами защиты из-за риска потери денег от телефонных аферистов.

Более 1 миллиона клиентов ВТБ установили как минимум один лимит на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. В ВТБ Онлайн пользователи могут также воспользоваться усиленной защитой операций: назначить сумму, после которой банк обязательно запрашивает подтверждение действия через СМС, прикладыванием карты к телефону с NFC или по биометрии.

Миллионы клиентов банка сдали государственную биометрию, что позволяет им подключить вход и подтверждение операций по биометрии. Этот сервис не пропустит в онлайн-банк никого, кроме клиента: алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%.

С помощью сервиса самоограничений в ВТБ Онлайн можно заблокировать получение автокредита и кредита наличными онлайн, операции с наличными без карты в банкоматах, досрочное снятие со вклада или некоторые исходящие переводы. Сервис «второй руки» позволяет защищать близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением. Клиент назначает доверенное лицо, которое подтверждает операции. 70% клиентов, которые подключили в ВТБ сервис «второй руки», старше 60 лет. Большинство из них – женщины. Если клиент заметил подозрительную активность в аккаунте или потерял телефон, то он всегда может поставить самоблокировку или отвязать все устройства – этим сервисом уже воспользовались больше миллиона раз.

«Мы обеспечиваем комплексную защиту клиентов – от входа в онлайн-банк до подтверждения платежей, отслеживая нестандартное поведение. Наши сервисы доступны, просты в подключении и понятны в использовании, и их число выросло более чем в полтора раза за два года. Уже каждый пятый клиент ВТБ Онлайн использует дополнительные инструменты защиты. Тренд на осознанную защиту цифровыми сервисами будет только укрепляться, а привычка защищать свои счета станет для всех такой же естественной, как запереть дверь перед выходом из дома», – прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

