Экономика
1 июля 16:20
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«Вечерняя Казань»

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ВТБ не планирует присоединять банк Wildberries

Сеть пунктов выдачи маркетплейса хотят использовать для развития физических каналов продаж.

ВТБ не планирует присоединять банк Wildberries

Автор фото: ВТБ

ВТБ, известный своими масштабными M&A-сделками, в мае объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries, которое может кардинально изменить розничный банковский рынок России. В интервью Интерфаксу первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил это предприятие с высадкой первооткрывателей на неизведанный материк.

«Партнерство между маркетплейсом, его дочерним банком и сторонним банком еще не строил никто — по крайней мере в России. Учебника или методички нет», — заявил он.

Суть новой модели — «умная конкуренция» двух юридических лиц. ВТБ и ВБ банк сохранят независимость, но разделят зоны ответственности. ВБ банк, обладающий более дешевой и быстрой IT-разработкой, не будет заниматься private banking и ипотекой, сфокусировавшись на розничных продуктах.

ВТБ, в свою очередь, задействует свое ключевое преимущество — огромную сеть физических отделений для идентификации клиентов, а также планирует использовать сеть пунктов выдачи Wildberries для развития физических каналов продаж.

Дмитрий Пьянов также заявил, что после юридического завершения сделки и начала партнерства ВТБ выработает новую стратегию по развитию физического канала продаж продуктов ВТБ.

При этом ВТБ не рассматривает присоединение ВБ банка на краткосрочном горизонте. Партнерство подразумевает сохранение доли существующего акционера в ВБ банке, а целью ВТБ является получение доступа к финтех-активам группы РВБ. По расчетам банка, инвестиции в этот актив будут генерировать возврат более 30%, а позитивный эффект на капитал ожидается уже с 2027 года.

Ранее сообщалось, что ВТБ расширяет сотрудничество с Татарстаном в индустриальных проектах. Соглашение подписано на полях ПМЭФ.

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