Экономика
24 апреля 11:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВТБ расширит возможность оплаты по QR-коду за границей

ВТБ до конца года планирует увеличить географию сервиса оплаты товаров по QR-коду до десяти стран. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Автор фото: пресс-служба ВТБ

По словам топ-менеджера ВТБ, в этом году банк планирует, чтобы в 10 странах принималась оплата по QR-коду, чтобы россияне могли активнее платить во время своих поездок за рубеж. «Это все страны, которые наши граждане выбирают как любимые для путешествий. И мы хотим сделать там полноценную оплату по QR для любой торговой или сервисной точки», – отметила Скоробогатова. В список таких стран, в том числе, входят Турция, Египет и Вьетнам.

Скоробогатова отметила, что ВТБ исторически создавался на базе внешнеторговой деятельности и в свое время единственным принял решение сохранить все свои дочерние банки в странах СНГ, а также развивает свои филиалы в дружественных странах. «За последние два года мы, конечно, видим колоссальный эффект от этого. Например, каждый второй платеж, который идет по традиционным каналам через дружественные страны – это платеж, который делается через инфраструктуру ВТБ», – подчеркнула Ольга Скоробогатова.

Еще одним перспективным направлением является построение трансграничных расчетов. «Если говорить о юрлицах, это построение трансграничных расчетов как на уровне национальных цифровых валют – есть цифровой рубль, цифровая рупия и цифровой юань, – так и на уровне ЦФА (цифровых финансовых активов) и стейблкоинов. Очень многие страны активно развивают эти новые инструменты, и взаиморасчеты в них. На мой взгляд, крайне перспективная тема», – добавила Скоробогатова.

