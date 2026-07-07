Экономика
7 июля 16:26
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«Вечерняя Казань»

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ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза

Доля льготных программ составила чуть более 60%.

ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей — на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение.

Рекордным стал июнь — по оценкам ВТБ, продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный январь, когда объём выдач составил чуть более 420 млрд рублей.

Доля льготных программ по итогам первого полугодия составила чуть более 60% — на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).

ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля.

«Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растёт. Июньский ажиотаж вокруг "семейной" ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия — снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент. По итогам года мы ждём прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учётом возможной корректировки госпрограмм», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

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