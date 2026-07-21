Спрос на частные дома подскочил сразу на 57 процентов, земля и квартиры тоже в плюсе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане рынок вторичной недвижимости резко оживился. По данным Росреестра республики, в июне оформили 15,5 тысячи сделок купли-продажи. Это на 26 процентов больше, чем в мае, и почти на 38 процентов выше, чем год назад.

Главный скачок дали частные дома — их стали покупать на 57 процентов чаще. Спрос на земельные участки вырос на 28 процентов, на квартиры — почти на 21. Всего за первое полугодие зарегистрировали почти 76 тысяч сделок, что на девять процентов больше прошлогоднего.

Эксперты объясняют такой всплеск сразу несколькими причинами: ставки по ипотеке стали доступнее, у людей заканчиваются банковские вклады и они несут деньги в жильё, а ещё дал о себе знать отложенный спрос за последние полтора-два года. Риелторы ждут, что интерес к вторичке продолжит расти.

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