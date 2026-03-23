Экономика
23 марта 21:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВВП России в январе сократился более чем на 2 процента

Промышленное производство уменьшилось на 0,8 процента.

Автор фото: kremlin.ru

Внутренний валовой продукт России в январе сократился на 2,1% по сравнению с этим показателем год назад, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его цитирует ТАСС.

Помимо этого промышленное производство уменьшилось на 0,8 процента.

«Правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, это было еще до повышения цен на энергоносители в мире», – уточнил Путин

Ранее сообщалось, что в начале весны 2026 года экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции, которая представляет собой крайне неблагоприятное состояние экономики, сочетающее застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Темпы роста потребительских цен в России остаются высокими, несмотря на замедление инфляции. Одновременно стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей экономики, а прибыль предприятий стремительно сокращается.

