В некоторых случаях суд может отказать в освобождении от долгов и произвести процедуру реабилитации.

В республике наблюдается прирост в 29 процентов количества заявлений о несостоятельности физических лиц, в количественном выражении — 12 тысяч человек. Однако это увеличение обусловлено неправильным стереотипом о выгоде от банкротства, заявил замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.

Спикер напомнил, что банкротство накладывает ряд ограничений: невозможность занимать руководящие должности, запрет на взятие кредитов. Эти последствия «не на поверхности, не в прямой букве закона», пояснил Боровков.

Помимо этого, добросовестность в процедуре банкротства не поощряется и определяется судом. Подобная ситуация произошла в феврале, когда должнику отказали из-за частых выездов за границу за счет третьих лиц, привел пример замминистра. Поэтому в некоторых случаях суд может отказать в признании жителя несостоятельным и предложить реабилитацию даже вопреки воле кредиторов.

- Законодательно добросовестность никогда не защищалась и не стимулировалась таким образом. Это ошибка, — пояснил спикер. — Не руководствуйтесь примерами соседей, которые от долгов освободились и на хорошей машине ездят. Это тупиковый путь.

Боровков объяснил, что если человек берет кредит и знает, что не вернет, то такой поступок уже носит признаки уголовного проступка.

