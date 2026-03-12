Экономика
12 марта 10:48
Автор материала:Мария Пояркова

Выгоду от банкротства получить не удастся, заявил замминистра Татарстана

В некоторых случаях суд может отказать в освобождении от долгов и произвести процедуру реабилитации.

Автор фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В республике наблюдается прирост в 29 процентов количества заявлений о несостоятельности физических лиц, в количественном выражении — 12 тысяч человек. Однако это увеличение обусловлено неправильным стереотипом о выгоде от банкротства, заявил замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.

Спикер напомнил, что банкротство накладывает ряд ограничений: невозможность занимать руководящие должности, запрет на взятие кредитов. Эти последствия «не на поверхности, не в прямой букве закона», пояснил Боровков.

Помимо этого, добросовестность в процедуре банкротства не поощряется и определяется судом. Подобная ситуация произошла в феврале, когда должнику отказали из-за частых выездов за границу за счет третьих лиц, привел пример замминистра. Поэтому в некоторых случаях суд может отказать в признании жителя несостоятельным и предложить реабилитацию даже вопреки воле кредиторов.

- Законодательно добросовестность никогда не защищалась и не стимулировалась таким образом. Это ошибка, — пояснил спикер. — Не руководствуйтесь примерами соседей, которые от долгов освободились и на хорошей машине ездят. Это тупиковый путь.

Боровков объяснил, что если человек берет кредит и знает, что не вернет, то такой поступок уже носит признаки уголовного проступка.

Ранее мы писали, что Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 64 тысячи дел о банкротстве. Из поступивших за год 47 тысяч исков судьи успели заняться только 39 тысячами, однако это все равно на 14 процентов больше по сравнению с 2024 годом.

