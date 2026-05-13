Экономика
13 мая 13:40
Дилия Мингазова

Журналист

Замминтруда России Андрей Пудов: «МРОТ в стране растет постоянно»

Средняя зарплата за 2025 год выросла на 13,5 процента.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Минимальный размер оплаты труда в Росси растет постоянно. Об этом на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum рассказал статс-секретарь, замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

- В России у нас ведётся постоянная, плодотворная работа по повышению минимального размера оплаты труда. И должен сказать - теперь МРОТ у нас постоянно повышается темпами роста, чем прожиточный минимум. Рост идет постоянный, - отметил Пудов.

Доходы устойчиво растут на протяжении 2025 года, добавил статс-секретарь-замминистра. По данным Росстата, средняя зарплата за 2025 год увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4 процента.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. По мнению депутата, мера поможет уравнять зарплаты во всех регионах России. Напомним, что с 1 января 2026 года МРОТ подняли до 27 093 рублей.

