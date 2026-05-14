Экономика
14 мая 00:58
«Вечерняя Казань»

Заявления о планах повысить налоги и заморозить вклады опроверг Силуанов

Экономике сейчас требуются другие меры, считает министр.

Автор фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов опроверг сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады, назвав информацию об этом фейковыми вбросами. Его слова передает РИА Новости.

Такие предложения, по словам министра, не рассматриваются, все основные изменения уже приняты. Экономике сейчас требуются создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей, подчеркнул Силуанов.

Сейчас в ведомстве готовят предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, к тому же проявляются результаты охлаждения экономики. В стране снижаются инфляция и процентные ставки. Необходимо перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов, заметил министр.

Ранее сообщалось, что отчисления по НДФЛ в бюджет Татарстана выросли за счёт зарплат и дивидендов. Налог на доходы физлиц принес в казну на 15,5 процента больше, чем год назад.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
