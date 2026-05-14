Экономике сейчас требуются другие меры, считает министр.

Автор фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов опроверг сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады, назвав информацию об этом фейковыми вбросами. Его слова передает РИА Новости.

Такие предложения, по словам министра, не рассматриваются, все основные изменения уже приняты. Экономике сейчас требуются создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей, подчеркнул Силуанов.

Сейчас в ведомстве готовят предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, к тому же проявляются результаты охлаждения экономики. В стране снижаются инфляция и процентные ставки. Необходимо перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов, заметил министр.

Ранее сообщалось, что отчисления по НДФЛ в бюджет Татарстана выросли за счёт зарплат и дивидендов. Налог на доходы физлиц принес в казну на 15,5 процента больше, чем год назад.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.