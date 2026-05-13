Средний счет по программе долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам марта 2026 года у клиентов фонда ощутимо вырос по сравнению с мартом 2025 года: у мужчин – с 49 тысяч рублей до 68 тысяч рублей, у женщин – с 54 тысяч рублей до 73 тысяч рублей, следует из исследования НПФ ВТБ. Эксперты фонда связывают такую динамику с активным пополнением счетов клиентами, получившими господдержку по ПДС в августе 2025 года и инвестиционный доход в 20,95% годовых от НПФ.

Количество участников программы в фонде увеличилось почти вдвое во всех регионах России. Больше всего их в Центральном федеральном округе, где за последний год их число выросло до 449 тысяч. Приволжский округ занял второе место – 244 тысячи, Сибирь теперь замыкает тройку с 241 тысячей участников. На четвертом и пятом местах по-прежнему Северо-Западный (175 тысяч) и Южный округа (110 тысяч).

Женщины продолжают активнее, чем мужчины, подключаться к программе – 65% от общего числа участников ПДС в НПФ ВТБ против 35%. Самая многочисленная группа участников — женщины от 56 до 65 лет. Их в программе 437 тысяч (221 тысяча годом ранее), мужчин того же возраста — 204 тысячи (ранее — 97 тысяч).

В ПДС стало заметно больше участников среднего возраста, которым еще далеко до выхода на пенсию: так, количество женщин в группе от 46 до 55 лет за год выросло с 90 тысяч до 195 тысяч, среди мужчин — с 44 тысяч до 81 тысячи. Наблюдается рост интереса к долгосрочным сбережениям и среди женщин от 26 до 35 лет – с 13 тысяч в 2025 году до нынешних 22 тысяч, средний счет у них составляет уже 22 тысячи рублей, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Перевес в количестве мужчин — участников ПДС начинается с самой молодой группы до 18 лет и продолжается до 35 лет. В диапазоне от 36 до 45 лет у мужчин и женщин паритет — по 71 тысяче человек. Интересно, что в размере среднего счета по программе женщины лидируют в группе до 18 лет (почти 35 тысяч рублей против 26 тысяч рублей) и с 46 до 55 лет (54 тысячи рублей против 41 тысячи). Во всех остальных возрастах накоплений больше у мужской части участников – то есть они менее активно подключаются к программе, но при этом вносят на счета больше денег, чем женщины.

По итогам марта 2026 года явно выросла средняя сумма на счетах ПДС по сравнению с мартом 2025 года: с 54 тысяч рублей до 73 тысяч у женщин и с 49 тысяч до 68 тысяч у мужчин. Тенденция увеличения среднего счета сформировалась во всех регионах. Это особенно выражено у части участников до 45 лет. В большинстве этих возрастных групп суммы накоплений за последний год выросли примерно в 1,5 раза по всей стране.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к программе долгосрочных сбережений. Из нового финансового продукта ПДС превратилась в финансовый тренд — привлекательную альтернативу прочим способам накопления. И рынок долгосрочных сбережений уже входит в фазу, когда важнее не открыть счет, а замотивировать человека постоянно пополнять его. За первый квартал текущего года клиенты внесли на свои счета почти 15 миллиардов рублей. В апреле количество участников программы в НПФ ВТБ превысило 1,5 миллиона человек, а общий объем средств достиг 150 миллиардов рублей», — прокомментировал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.