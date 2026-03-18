Зубаревич: «Крупные застройщики вроде «Самолёта» устоят и без господдержки»
Власти порекомендуют банкам поработать с кредитами крупных компаний, прогнозирует известный экономист.
Девелоперской компании «Самолёт» и другим крупнейшим игрокам отрасли не грозит банкротство, даже без прямой финансовой помощи государства. Такое мнение в интервью «Вечерней Казани» выразила экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.
- Они закредитованы, это правда. Но кредиты-то давали в основном банки с доминирующим государственным участием. И банки 2025 год закончили неплохо, очень неплохо. Как следствие, можно ожидать, что власти порекомендуют банкам поработать с кредитами крупных застройщиков, пролонгировать их, отодвинуть выплату на более поздние периоды. Как-то так успокоить рынок, чтобы кредитный «навес» не убил компании, - сказала Зубаревич.
По словам эксперта, мер поддержки для конкретных отраслей бизнеса, как это было в пандемию, лучше не ждать.
- Государство только что всем объяснило, что не будет поддерживать девелоперскую компанию «Самолёт». Не будет поддерживать крупные металлургические предприятия, ещё кого-то не будет поддерживать. Я повторю фразу одного из президентов Российской Федерации: «Денег нет, но вы держитесь». Вот примерно так пройдёт 2026 год, - заявила экономико-географ.
Зубаревич также отметила: для не таких крупных, региональных застройщиков риски банкротства выше из-за высокой степени закредитованности и очень больших рисков по продажам.
Полную версию интервью с известным российским экономистом Натальей Зубаревич читайте на сайте «Вечерней Казани».
Напомним, ранее правительство заявляло, что не собирается предоставлять льготный заем для ГК «Самолет», о котором девелопер просил ранее. Власти не считают положение компании критическим.
