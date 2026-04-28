До конца 2030 года республике руками частных инвесторов нужно привести в порядок 41 объект культурного наследия. Здания в районах республики готовы отдавать буквально за один рубль, однако очередей за ними пока нет.

Как республика привлекает инвесторов

Объекты культурного наследия в Татарстане, несмотря на историческую и культурную ценность, не пользуются спросом со стороны инвесторов. Причин непопулярности таких зданий несколько. В первую очередь инвесторов пугает сложность реализации. Реставрация объекта культурного наследия требует не мало сил, времени и большого количества вложений. По данным председателя республиканского комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, только на восстановление дома Щетинкиных на улицу Баумана в Казани инвестор потратил 500 миллионов рублей, но эта сумма неокончательная – работы ещё не закончены.

Второй страх инвесторов – долгий срок окупаемости. По оценке руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, возврат инвестиций займёт, как минимум, от шести до восьми лет. И это ещё при «самом хорошем раскладе».

- Быстро на ОКН заработать не получится, – отметила спикер.

По словам Минуллиной, несмотря на эти сложности, объекты культурного наследия сегодня могут быть куда более актуальны в связи со сложной экономической ситуацией. Более того, такие здания в отличие от пустых участков имеют инженерные сети, фундамент, фасад и архитектурный стиль. Таким образом, инвестору не нужно «строить» здание с нуля.

При этом на сегодня, особенно в центре городов, земельных ресурсов не хватает, что приводит к точечной застройке, отметил Гущин. Альтернативой этому может стать использование объектов культурного наследия, который в долгосрочной перспективе при правильной реализации принесёт немалую прибыль. Обладают потенциалом и здания, находящиеся в глубинке. Спикер отметил, что такие объекты способны стать частью туристических маршрутов и дать импульс развитию территорий. А ещё, чтобы точно получить денежную пользу от реставрации объекта, важно найти легенду, связанную со зданием или местом.

- Иногда даже легенды не нужны. Нужен просто комфортабельный объект размещения, подальше от людей, гаджетов, телефонов. Сегодня коллеги звонят из других регионов и спрашивают, нет ли у нас места, где можно спрятаться хотя бы на две недели. Постоянно этот вопрос звучит, потому что мы находимся в потоке технологического роста, информационном шуме, сумасшедшем просто. И отдыхать поэтому хочется, – рассказала Минуллина. – И все объекты культурного наследия подходят под разные цели. Если сделать правильный маркетинг, правильные продажи через нужные каналы. Это вопрос менеджмента и управления бизнесом.

Власти Татарстана готовы подать руку помощи

До конца 2030 года республике необходимо отреставрировать 41 объект культурного наследия, которые расположены преимущественно в Чистопольском районе и Елабуге. Все они уже внесены в Инвестпортал и инвесткарту. Там представлена краткая справочная информация об объекте и его архитектурная реализация, созданная искусственным интеллектом. Агентство также представило предложения о функциональном назначении отдельных зданий. По словам спикеров, в основном главы районов жаловались на нехватку гостиниц, которые как раз таки можно реализовать в ОКН.

Татарстан делает ставку на превращение объектов культурного наследия в точки экономического роста. Минуллина уверена, каждый объект культурного наследия в республике — потенциальный источник дохода. Чтобы заинтересовать бизнес, власти страны и регионы внедрили несколько мер поддержки. К примеру, приобрести объект можно всего за один символический рубль. Все здания, внесенные в инвестпортал, можно купить именно за эту цену. За такую же «стоимость»» инвестор арендует участок, а после завершения работ может выкупить его со скидкой. Более того, инвесторам предлагается льготное кредитование: стандартная ставка – девять процентов, а для проектов, возведение создание отелей – шесть процентов.

На проектирование объекта государство также готово выделить деньги. В Татарстане проектной документацией полностью занимается государственная компания «Татинвестгражданпроект», а это значит, что с инвестора снимается большая доля ответственности.

Всего на проектную документацию даётся два года, на реставрацию – три года. Покупая ОКН инвестор обязуется обновить здание максимум за семь лет, сохранить все исторические ценные элементы здание, соблюдать все требования охранного обязательства и согласовывать все этапы проектирования и работ с комитетом.

Несмотря на привлекательные условия, ажиотажа среди инвесторов пока нет. Как отметил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, очереди за объектами культурного наследия не наблюдается. По объектам в Чистополе и Елабуге в комитет приходят по 1-2 заявителя. При этом с 2018 года в хозяйственный оборот вовлечено 25 новых зданий. Сейчас частные инвестиции задействованы в работах на 14 объектах, ещё шесть объектов находятся на стадии проектирования.

Сейчас среди самых перспективных объектов – главный дом усадьбы Молостовых в Спасском районе. Он был построен во второй половине девятнадцатого века. Там, по мнению агентства, может быть расположен бутиковый отель. Причём, к этому участку планируют присоединить территорию с выходом к воде.

- Это где такое видано, чтобы за совсем малую цену, фактически в месте нахождения объекта ЮНЕСКО, можно было такое приобрести? – задалась вопросом Минуллина.

По словам спикеров, они открыты к диалогу и готовы помогать инвесторам. Комитет по охране культурных объектов, к примеру, курирует всю работу и помогает в подготовке документов. Главное для инвесторов — наличие желания и денег. По словам Минуллиной, если инвесторов из Татарстана привлечь не получится, то они будут рады неравнодушным к таким объектам из других регионов.