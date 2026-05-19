На XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» ГК ТОЧНО презентовала новый проект в Татарстане — жилой район «Кадерле».

Сумма инвестиций в один из самых масштабных комплексов в республике составит более 250 миллиардов рублей.

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стала генеральным партнером международной выставки недвижимости International Property Market (IPM), которая прошла при поддержке правительства России и Татарстана.

На одном из ключевых событий деловой программы – сессии «Территории XXI века: от мировых трендов к комплексному развитию» – выступил генеральный директор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев. Он представил масштабные проекты КРТ, которые компания реализует в 10 регионах страны. Сегодня портфель застройщика насчитывает 6 миллионов квадратных метров, а в планах на 2026 год — ввести в эксплуатацию рекордные 500 тысяч квадратных метров.

Акцент в спиче Назмеев сделал на создании новых центров притяжения в Татарстане – девелопер активно инвестирует в развитие республики, сумма вложений превышает 300 миллиардов рублей. Так, компания уже возводит масштабный проект по механизмам комплексного развития территорий (КРТ) – город-курорт «Васильевский остров» в пгт. Васильево, который стал частью программы «Большой Зеленодольск». Его девелопер презентовал год назад, сегодня I и II этапы строительства реализованы уже на 40% — первые резиденты получат ключи в 2027 году.

Жилой район «Кадерле» — первый проект ТОЧНО в Казани и второй в республике – стал крупнейшим в портфеле компании и одним из самых масштабных в регионе. Партнером в части проектного финансирования снова выступил Банк ДОМ.РФ.

В переводе с татарского «дорогой», «ценный» проект на северо-востоке Казани станет органичной частью «Восточной дуги», выполняя роль одного из ключевых центров притяжения. «Кадерле» займет площадь 124 гектара: на 821 000 м² жилья придется 40 гектаров парков и благоустройства. Суммарно здесь возведут 64 дома. Девелопер реализует район по принципам комплексного развития территорий.

Так, в «Кадерле» предусмотрен мощный социальный кластер: 4 школы и 8 детских садов обеспечат около 8000 мест для обучения детей, современные поликлиники – взрослая и детская, собственное пожарное депо, культурно-досуговый центр с коворкингами и офисами, флагманский фитнес-центр Balance (авторская сеть девелопера, которая представлена в Краснодаре и Туапсе), мечеть и православный храм. Благодаря коммерческим пространствам площадью 45 000 квадратных метров комплекс обеспечит 9 тысяч новых рабочих мест.

«Кадерле» будет состоять из двух кластеров. Север — с атмосферой динамичного города — займет 100 гектаров. Именно здесь появятся многофункциональные и деловые центры, а высотность зданий достигнет 45 этажей. Юг — территория среднеэтажной застройки с приватными дворами без машин. Разделит «Кадерле» проезд 29: проект магистрали ТОЧНО разрабатывает с Институтом пространственного планирования Республики Татарстан.

«Мы строим не просто самый крупный в республике жилой район, а полноценный город с собственным культурным кодом. Мечеть и храм, современный деловой центр, развитая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктуры сделают этот район полностью автономным. Здесь роль ТОЧНО — в создании новой городской идентичности. Каждый житель сможет реализовать все потребности — от духовных до профессиональных — не выезжая за пределы своего квартала. Параллельно создаем каркас проекта «Восточная дуга», где каждый узел — это высокотехнологичное, эстетичное и функциональное пространство. Таким образом, повышаем общий инвестиционный и туристический потенциал Татарстана», — комментирует директор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев.

