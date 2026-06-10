Главный архитектор Казани предложила поставить сцену на воде у НКЦ
На этом месте можно было бы проводить различные мероприятия и концерты.
Платформу на Казанке рядом со зданием Национальной библиотеки предложила разместить главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, рендеры она выложила в своем телеграм-канале.
Архитектор заметила, что на этой площадке посреди воды можно было бы проводить различные мероприятия и концерты, к примеру музыкальный конкурс «Новая волна». По бокам платформы можно организовать места для швартовки судов.
Склон около библиотеки мог бы служить естественным амфитеатром для любителей смотреть за мероприятием издалека, уточнила Ильсияр Тухватуллина.
Ранее сообщалось, что «Кремлевский причал» с понтонами для катеров появится на набережной Казанки. Проект предусматривает реконструкцию прибрежной зоны и создание современного пространства с прогулочными маршрутами.
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