Городская среда
10 июня 10:32
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«Вечерняя Казань»

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Главный архитектор Казани предложила поставить сцену на воде у НКЦ

На этом месте можно было бы проводить различные мероприятия и концерты.

Главный архитектор Казани предложила поставить сцену на воде у НКЦ

Автор фото: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной

Платформу на Казанке рядом со зданием Национальной библиотеки предложила разместить главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, рендеры она выложила в своем телеграм-канале.

Архитектор заметила, что на этой площадке посреди воды можно было бы проводить различные мероприятия и концерты, к примеру музыкальный конкурс «Новая волна». По бокам платформы можно организовать места для швартовки судов.

Склон около библиотеки мог бы служить естественным амфитеатром для любителей смотреть за мероприятием издалека, уточнила Ильсияр Тухватуллина.

Автор фото: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной

Автор фото: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной

Автор фото: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной

Ранее сообщалось, что «Кремлевский причал» с понтонами для катеров появится на набережной Казанки. Проект предусматривает реконструкцию прибрежной зоны и создание современного пространства с прогулочными маршрутами.

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