Госномера и аварии: что принесет Казани старт сезона электросамокатов
Скоро на улицах должны появиться средства индивидуальной мобильности. Электросамокаты стали частью городского транспорта, но так и не заслужили всеобщей любви. А новые предложения по регулированию сферы называют банальными и проблемными.
Ровно год назад судьба электросамокатов в Казани повисла в воздухе. Тогда на улицах города сервисы кикшеринга все еще не могли назначить предварительной даты начала сезона. Некоторые переживали (а кто-то и мечтал) о том, что сезон может вовсе и не начаться. Но обошлось — власти ограничились лишь введением запрета кататься в людных частях города. Так чего же ожидать от сферы кикшеринга в этом году?
А ждать ли СИМ Казани в этом году?
Кикшеринг стал развиваться в столице Татарстана в 2020-м — среди основных сервисов были МТС Юрент (Urent), Whoosh и Яндекс Go. Последний «откатал» в городе всего сезон, а затем ушел без объяснения причин. С самокатами у казанцев, впрочем, как и у всех россиян, сложились непростые отношения. Кто-то радовался удобству нового транспорта, а кто-то приобрел привычку бесконечно оглядываться на пешеходных дорожках — как бы снова не сбили. О транспорте негативно высказывались в татарстанской Госавтоинспекции, а раис республики Рустам Минниханов и вовсе предлагал детям переходить на велосипеды.
Однако власти все же ограничились введением в столице Татарстана запрета езды на нескольких многолюдных участках, созданием «красных зон», где арендовать самокат нельзя, и запретом парковать микротранспорт в центре города.
Прошлый сезон все же начался — в 20-х числах апреля. В этом году определённой даты старта сезона все еще нет, но самокаты точно скоро появятся на улицах города, рассказали «Вечерней Казани» в пресс-службе сервиса Whoosh.
- Мы обсуждали этот вопрос с исполкомом: город хотел бы запустить сезон в середине апреля. Однако всё зависит от погоды и от того, как быстро везде растает снег. Буквально каждый день смотрим на погоду, но конкретную дату назвать пока не можем, — пояснили в пресс-службе.
В «Юрент» также ждут наступления хорошей погоды. А опираться будут на мнение властей Казани.
Самокаты стали полноценным видом транспорта
В последние годы в Казани формировалась культура вождения электросамокатов. Помогли «выучить» правила власти города, ГИБДД, сервис по обучению правилам дорожного движения, а также контроль самого сервиса, уверили в Whoosh. В конце прошлого сезона сервис отчитался о снижении аварийности на 53%, а «Юрент» — на 39%.
При этом Whoosh через банк-ID приостановили работу 2025 аккаунтов из-за несоответствия возраста (почти 1,9 тысячи из них было всего 14-15 лет).
Еще одна важная вещь: электросамокат стал одним из видов транспорта. Полноценным. Например, урбанист Василь Закиев отмечал, что это важный элемент современной городской мобильности, особенно для покрытия коротких расстояний, то есть до 5 километров. СИМ уже стали частью жизни россиян, также уверен автоэксперт Петр Шкуматов.
В этом сезоне на самокаты установят госномера
В апреле Госавтоинспекция России утвердила ГОСТ на номера для электросамокатов. Куда именно будет крепиться табличка, пока непонятно, но точно известно, что она будет из металла — 13×13 см, добавят на нее и код региона. Обязательными номера станут только после запуска электронного реестра учёта самокатов. Тим Апелов, урбанист и автор телеграм-канала «Тим открывает мир», в разговоре с корреспондентом «Вечерней Казани» называет номера «банальным переходом в правовое русло», но не более.
Автолюбитель Дмитрий Золотов и вовсе считает номера для СИМ проблемой — транспорт под них вообще не предназначен.
- Нет креплений, нет места для их установки. Всё, что туда поставят, будет внесением изменений в конструкцию. И номера будут разные, потому что их решили делать не пластиковыми, а железными — как на автомобилях, с острыми краями. Даже если они сделают самокаты с номерами и заключат их в пластиковую каёмочку на руле, они выглядят массивно. Ничто не мешает им рассыпаться или получить удар этой площадкой при ДТП — площадь прикосновения будет больше, — уверен Золотов.
Если повесить номера сзади, их получится просто спрятать. Еще одно «но» — камеры установлены на дорогах общего пользования, а самокатчики катаются по пешеходным дорожкам. Лишь изредка камера смотрит на пешеходную зону и может зафиксировать номер.
Большой проблемой остается травмоопасность электросамокатов, отмечает Золотов — транспорт разгоняется до 40 км/ч. Водители СИМ врезаются не в деревья и машины, а в пешеходов, и, как правило, получают травмы от легкого до среднего уровня тяжести. Кроме того, эксперт уверен, что основная проблема именно в коммерческом прокате. «Частники» используют транспорт гораздо реже.
- Главная головная боль — те, кто использует самокат как транспорт: доехать от метро до остановки, от дома до автобуса или метро, а также курьеры. Это проблема, которая никак не решается и не решится в ближайшее время. Нет контроля и нет юридической базы под этот транспорт. Хотя его уже выделили в отдельную категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), юридические моменты пока не урегулированы, — уточняет автолюбитель.
По его словам, можно придумать новые правила и штрафы, но проблемой останется вопрос контроля. Тим Апелов считает, что правильным решением будет вынести электровелосипеды на проезжую часть и запретить им перемещение на тротуарах.
- За все годы борьбы с электросамокатами так и не появилось метода лучше одного — расширять тротуары и строить велоинфраструктуру даже за счёт проезжей части, как это сделали в великом проекте реконструкции Летнего сада, — рассказал урбанист.
Уже предлагал план действий и урбанист Закиев. По его мнению, нужно развивать связную сеть велодорожек, расширять и очищать тротуары от препятствий и заборов, а также сделать контроль за парковками и скоростью жестче при помощи технологий. А еще он предложил взять пример с Москвы и ввести обязательную идентификацию пользователей через Mos.ID.
Кстати, недавно проблемой назвали и курьеров, которые ездят на электросамокатах и электровелосипедах. В феврале 2026 года мэр Ильсур Метшин поручил комитету по транспорту срочно разработать правила: «медленные зоны». То есть участки, где курьеры обязаны спешиваться, и рейтинг доставщиков по нарушениям и жалобам. Апелов уверен, что этого недостаточно — также нужно работать и электромопедам.
