В районе идут «беспрецедентные» дорожные работы, а территория около Вознесенского тракта стала лакомым кусочком для застройщиков. Также глава района надеется на продолжение программы «Наш двор».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей станет больше, но нужна инфраструктура



Советский район Казани продолжает удерживать статус лидера по развитию социальной инфраструктуры и темпам экономического обновления, заверил на прошедшем «деловом понедельнике» глава администрации Роман Фатхутдинов. В прошлом году в районе провели капремонт 81 многоквартирного дома и установили 198 новых лифтов. В 2026 году планируется обновить 30 зданий и заменить два лифта. По программе «Наш двор» благоустроили 287 дворов, работы коснулись 130 тысяч жителей.

- В очереди на благоустройство стоят 126 дворов. Мы надеемся, что руководство республики продолжит программу «Наш двор». Остальные дворы будут благоустроены в будущем, - уточнил глава района.

Спикер также отметил, что в сквере «Заря» на одноименной улице уже обновили прогулочную зону. А в этом году планируется благоустроить прогулочную зону на улице Красная Позиция.

В 2025 году в Советском районе Казани ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов и 1642 частных жилых объекта. Основные строительные площадки находятся вдоль Вознесенского тракта, рядом с ипподромом и торговым центром «МЕГА».

- В ближайшие годы население Советского района увеличится на 18 тысяч человек. Частный сектор в поселках также активно растет. Это требует тщательного планирования для обеспечения сбалансированной жилой застройки, транспортной доступности, социальной инфраструктуры и создания рабочих мест, - предупредил глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Фатхутдинов добавил, что темпы строительства в текущем году сохранятся: к сдаче готовятся 16 многоквартирных домов. Что же касается социальной инфраструктуры, за последнюю пятилетку в районе появились 10 новых детских садов и шесть школ. В прошлом году для ЖК «Лето» открыли лицей № 123 на 1224 места.

- Безопасность детей в школах - наш главный приоритет. В учебных заведениях появляются и обновляются пункты охраны. В прошлом году в школах № 161 и 171 установили новые контрольно-пропускные пункты, - уточнил глава Советского района.

Амбициозные планы Казанькомпрессормаша

В рамках отчетного доклада также обсудили количество безработных. В Советском районе Казани зарегистрировано всего 290 безработных. По сравнению с прошлым годом, их число уменьшилось на 30 человек, а на каждого безработного приходится около восьми вакансий.

- Мы внимательно следим за качеством занятости и соблюдением трудовых прав в районе. В прошлом году провели 111 проверок нелегального рынка труда, в 81 организации нашли нарушения. Продолжим эту работу, чтобы экономика района была честной и прозрачной, - сказал Фатхутдинов.

Также был рассмотрен вопрос импортозамещения, в который планирует внести свой вклад компания «Казанькомпрессормаш». В ближайшее время она начнёт выпускать современные технологические насосы для нефтегазовой промышленности. На этот проект будет выделено четыре миллиарда рублей.

- В июне 2026 года будет запущена первая очередь нового производства, которое станет альтернативой иностранным производителям, выпуская до 300 насосов в год. Это создаст 200 новых рабочих мест, - отметил Фатхутдинов.

Завод будет производить технологические нефтяные насосы, являющиеся аналогами продукции известных зарубежных брендов, таких как Hermetic Pumpen и Klaus Union. Производство поможет удовлетворить спрос предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей на герметичные насосы.

Говоря про ремонт дорог, спикер отметил, что в Советском районе Казани восстановили почти 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В этом году ремонтные работы пройдут на 58 участках улично-дорожной сети, включая 17 в сельских поселениях района. Глава района заверил, что Советский район никогда прежде не видел такого масштабного дорожного ремонта, особенно в посёлках.

- В прошлом году мы устранили 16 опасных дорожных участков. Результаты очевидны: число ДТП уменьшилось почти на 5%. Но самое значимое достижение - снижение смертности в ДТП на 22 процента. Это наш главный итог и цель для будущих усилий, - заявил руководитель района.

Также в минувшем году в Советском районе Казани возвели филиал городской поликлиники № 20, напомнил докладчик. Учреждение обслуживает население жилого комплекса «Весна» и близлежащих территорий. Кроме того, в поселке Вишневка заработал центр врача общей практики и педиатра, оказывающий помощь примерно девяти тысячам местных жителей.



- В этом году модернизация здравоохранения будет продолжена. На проспекте Победы запланирован капремонт старого здания инфекционной больницы. Мы хотим, чтобы медицинская инфраструктура района отвечала современным требованиям, - отметил Фатхутдинов.

Также на улице Ломжинской открылся новый диализный центр. Он функционирует в рамках государственно-частного партнёрства и способен принимать более 200 пациентов.