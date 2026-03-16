Какое преображение ждет Советский район Казани
В районе идут «беспрецедентные» дорожные работы, а территория около Вознесенского тракта стала лакомым кусочком для застройщиков. Также глава района надеется на продолжение программы «Наш двор».
Жителей станет больше, но нужна инфраструктура
Советский район Казани продолжает удерживать статус лидера по развитию социальной инфраструктуры и темпам экономического обновления, заверил на прошедшем «деловом понедельнике» глава администрации Роман Фатхутдинов. В прошлом году в районе провели капремонт 81 многоквартирного дома и установили 198 новых лифтов. В 2026 году планируется обновить 30 зданий и заменить два лифта. По программе «Наш двор» благоустроили 287 дворов, работы коснулись 130 тысяч жителей.
- В очереди на благоустройство стоят 126 дворов. Мы надеемся, что руководство республики продолжит программу «Наш двор». Остальные дворы будут благоустроены в будущем, - уточнил глава района.
Спикер также отметил, что в сквере «Заря» на одноименной улице уже обновили прогулочную зону. А в этом году планируется благоустроить прогулочную зону на улице Красная Позиция.
В 2025 году в Советском районе Казани ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов и 1642 частных жилых объекта. Основные строительные площадки находятся вдоль Вознесенского тракта, рядом с ипподромом и торговым центром «МЕГА».
- В ближайшие годы население Советского района увеличится на 18 тысяч человек. Частный сектор в поселках также активно растет. Это требует тщательного планирования для обеспечения сбалансированной жилой застройки, транспортной доступности, социальной инфраструктуры и создания рабочих мест, - предупредил глава исполкома Казани Рустем Гафаров.
Фатхутдинов добавил, что темпы строительства в текущем году сохранятся: к сдаче готовятся 16 многоквартирных домов. Что же касается социальной инфраструктуры, за последнюю пятилетку в районе появились 10 новых детских садов и шесть школ. В прошлом году для ЖК «Лето» открыли лицей № 123 на 1224 места.
- Безопасность детей в школах - наш главный приоритет. В учебных заведениях появляются и обновляются пункты охраны. В прошлом году в школах № 161 и 171 установили новые контрольно-пропускные пункты, - уточнил глава Советского района.
Амбициозные планы Казанькомпрессормаша
В рамках отчетного доклада также обсудили количество безработных. В Советском районе Казани зарегистрировано всего 290 безработных. По сравнению с прошлым годом, их число уменьшилось на 30 человек, а на каждого безработного приходится около восьми вакансий.
- Мы внимательно следим за качеством занятости и соблюдением трудовых прав в районе. В прошлом году провели 111 проверок нелегального рынка труда, в 81 организации нашли нарушения. Продолжим эту работу, чтобы экономика района была честной и прозрачной, - сказал Фатхутдинов.
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Также был рассмотрен вопрос импортозамещения, в который планирует внести свой вклад компания «Казанькомпрессормаш». В ближайшее время она начнёт выпускать современные технологические насосы для нефтегазовой промышленности. На этот проект будет выделено четыре миллиарда рублей.
- В июне 2026 года будет запущена первая очередь нового производства, которое станет альтернативой иностранным производителям, выпуская до 300 насосов в год. Это создаст 200 новых рабочих мест, - отметил Фатхутдинов.
Завод будет производить технологические нефтяные насосы, являющиеся аналогами продукции известных зарубежных брендов, таких как Hermetic Pumpen и Klaus Union. Производство поможет удовлетворить спрос предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей на герметичные насосы.
Говоря про ремонт дорог, спикер отметил, что в Советском районе Казани восстановили почти 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В этом году ремонтные работы пройдут на 58 участках улично-дорожной сети, включая 17 в сельских поселениях района. Глава района заверил, что Советский район никогда прежде не видел такого масштабного дорожного ремонта, особенно в посёлках.
- В прошлом году мы устранили 16 опасных дорожных участков. Результаты очевидны: число ДТП уменьшилось почти на 5%. Но самое значимое достижение - снижение смертности в ДТП на 22 процента. Это наш главный итог и цель для будущих усилий, - заявил руководитель района.
Также в минувшем году в Советском районе Казани возвели филиал городской поликлиники № 20, напомнил докладчик. Учреждение обслуживает население жилого комплекса «Весна» и близлежащих территорий. Кроме того, в поселке Вишневка заработал центр врача общей практики и педиатра, оказывающий помощь примерно девяти тысячам местных жителей.
- В этом году модернизация здравоохранения будет продолжена. На проспекте Победы запланирован капремонт старого здания инфекционной больницы. Мы хотим, чтобы медицинская инфраструктура района отвечала современным требованиям, - отметил Фатхутдинов.
Также на улице Ломжинской открылся новый диализный центр. Он функционирует в рамках государственно-частного партнёрства и способен принимать более 200 пациентов.
