Летом традиционно обновляются некоторые общественные пространства. В этот раз масштабных мероприятий в городе не намечается, поэтому реконструируют лишь три объекта. Что там ожидается?

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Когда Казань готовилась к саммиту БРИКС, город менялся ударными темпами — ему нужно было предстать перед гостями во всей красе. В рамках подготовки привели в порядок 18 общественных пространств и выполнили большой объём инфраструктурных работ — от замены 26 километров кабельных линий до ремонта дорог, лестниц и подпорных стен. На эти цели направили 20 миллиардов рублей.

В этом году подход к благоустройству немного другой. Город больше не стремится за одно лето провести десятки крупных преобразований. В отсутствие масштабных мероприятий бюджеты стали скромнее, а число объектов для реконструкции резко сократилось.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Всего решением жителей и властей столицы республики под обновление попали три объекта: давно забытый всеми сквер «Тебриз», входная группа в Ленинский сад и смотровая площадка в парке Горького. По данным исполкома Казани, основная цель обновления — повысить комфорт городской среды и увеличить число качественных озеленённых зон для отдыха. Все три проекта обойдутся городу в 189 миллионов рублей. Из них 80 миллионов уйдет на обновление площади перед памятником Бутлерову, 57 миллионов — на первый этап смотровой площадки в ЦПКиО, ещё 52 миллиона — на первую очередь сквера «Тебриз».

Сейчас на этих территориях ведут строительно-монтажные работы, в числе которых устройство покрытий, установка малых архитектурных форм, систем освещения, видеонаблюдения и автополива, а также озеленение.

Проект сквера «Тебриз» «скроили» заново

Больше всего жители Московского района ждали обновления сквера «Тебриз». Разработка проекта велась настолько долго, что от изначальной концепции пришлось отказаться. В самом начале, когда только решились реконструировать сквер, жители просили от властей сделать детскую площадку. Однако за время проектирования потребность в площадке закрылась благодаря программе «Наш двор», поэтому от детской зоны отказались в пользу мест отдыха для разных возрастных групп.

Автор фото: предоставлено исполкомом Казани

Во время разработки концепции учитывали современные практики. Например, при работе особое внимание уделили сохранению зелёных насаждений — для диагностики состояния деревьев применялся резистограф. Этот же метод использовался в этом году при обследовании зелёных массивов на Нижнем Кабане.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за того что сквер не обновляли годами, его главный акцент — фонтан — давно вышел из строя и морально устарел. Его реконструкция оказалась настолько сложной задачей, что её решили отложить и вернуться только на следующем этапе, но лишь при условии финансирования.

Вход в Ленинский сад избавится от хаотичной парковки

Входная группа Ленинского сада давно нуждалась в переменах: парковка была хаотичной, гулять было неудобно, а отдохнуть негде. Именно поэтому при выборе следующей площадки для благоустройства остановились на ней.

Автор фото: предоставлено исполкомом Казани

Однако проект оказался не самым простым. Например, чтобы начать благоустройство, пришлось согласовать вопрос с собственником здания «Колизей».

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Далее предстояло решить некоторые инженерные вопросы. Главная головоломка — перепады высот и непростой рельеф. Именно поэтому было решено изменить конфигурацию дороги, что позволит увеличить пешеходную зону и сделать движение более удобным. Кроме того, на улице Профессора Нужина будет организовано одностороннее движение в сторону Казанского университета — это упорядочит транспортные потоки и решит проблему хаотичной парковки.

А что в парке Горького?

Парк Горького преображают уже не один год — проект оказался слишком масштабным. Этим летом акцент сделают на новой смотровой площадке. Авторы концепции рассчитывают, что она войдёт в число любимых городских локаций.

До этого – в 2024 году – завершилось обновление входной группы, в рамках которого были реконструированы остановочный павильон и подземный переход. А в прошлом году основное внимание уделили формированию комфортной пешеходной инфраструктуры. Вместо стихийной грунтовой тропы между улицами Подлужной и Ершова обустроили полноценную лестницу — теперь этот участок стал частью непрерывного маршрута от парка Горького до набережной Казанки.

Автор фото: предоставлено исполкомом Казани

Логичным продолжением этого маршрута станет новая смотровая площадка. Её архитектурной особенностью будет вынос конструкции на 2,5 метра за край откоса (опорной стены). Таким образом, площадка будет как бы «парить» над склоном. Подсветка в ограждении добавит выразительности в тёмное время суток. А чтобы вся эта конструкция была надёжной, её поставят на сваи.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Проблема возникла при проектировании пандусов для маломобильных жителей. На участке с таким крутым склоном установить пандус не получится – особенности рельефа попросту не позволяют сделать безопасный и удобный спуск. Поэтому для маломобильных посетителей подготовили другой маршрут. Они смогут подниматься к смотровой площадке по уже имеющейся дороге с тротуаром.

Работы на всех объектах завершатся к 30 августа. Каждое из этих пространств спроектировано с расчётом на круглогодичное использование.