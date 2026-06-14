В Ново-Савиновский район города вырастет премиальный многофункциональный комплекс «Яр Парк». Но за глянцевыми рендерами с яблоневыми садами и яхтенной мариной скрывается изношенная подземная инфраструктура кварталов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Запах «премиума» на Чистопольской

Жителей Ново-Савиновского района сложно удивить масштабными стройками, но легко расстроить разговорами о коммунальных сетях. Характерный неприятный запах на улице Чистопольской, особенно усиливающийся в летний зной и во время сильных дождей, давно стал неофициальной «визитной карточкой» этой части города.Причина локального бедствия банальна — колоссальный износ и перегрузка канализационной системы. Местный Третий северный коллектор регулярно попадает в сводки городских новостей из-за аварий, просадок грунта и прорывов. Инженерные сети Кварталов проектировались еще в советское время и были рассчитаны на совершенно другую плотность застройки. Массовый бум высотного строительства последних пятнадцати лет превратил некогда спальный район в деловой центр, но подземные артерии города остались прежними. Они просто не справляются с объемами стоков.

«Окна открыть невозможно, тошнит уже с порога» — такими сообщениями регулярно взрываются казанские паблики и чаты жильцов Ново-Савиновского района. Улица Чистопольская и проспект Амирхана, считающиеся одними из самых престижных и дорогих локаций города, обрели стойкую и крайне неприятную «недвижимую» проблему. Жители элитных высоток платят десятки миллионов рублей за квадратные метры, но вместе с панорамным видом получают удушливый запах сероводорода.

Поэтому для любого казанца не секрет: пересечение улиц Чистопольской и Фатыха Амирхана в теплое время года или во время затяжных дождей лучше проезжать с закрытыми окнами и включенной циркуляцией воздуха в авто. Тяжелый, едкий запах тухлых яиц (тот самый сероводород) накрывает не только пешеходов, но и проникает в квартиры близлежащих жилых комплексов. Местные жители уже давно бьют тревогу и жалуются на постоянные головные боли, тошноту и невозможность банально проветрить спальню. Покупая квартиры в Савин Хаус или на Сибгата Хакима, горожане рассчитывали на премиальный уровень комфорта, но вместо этого они стали заложниками экологической катастрофы местного масштаба.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

На этом фоне анонс мегакомплекса «Яр Парк» от группы Kravt h&h вызывает у урбанистов и местных жителей не столько восторг, сколько тревогу. Ведь «Яр Парк» — это не просто несколько жилых башен, так как проект задуман как «город в городе», где 60 процентов площадей займет коммерческая, туристическая и деловая инфраструктура. При этом, во время проведения международных форумов или крупных концертов нагрузка на санузлы комплекса будет пиковой и мгновенной. Тысячи делегатов способны создать критическое давление на систему в течение считанных часов. Постоянный поток туристов означает непрерывное и масштабное водопотребление.

По словам урбаниста Вячеслава, десятки ресторанов, кафе и фуд-холлов — это главный кошмар для любой канализационной системы. Даже при наличии современных жироуловителей общепит генерирует тонны специфических отходов, требующих мощной и бесперебойной работы насосных станций.Если подключить этот автономный мегаполис к существующим трубам на Чистопольской или Сибгата Хакима, коммунальный коллапс района станет лишь вопросом времени. Он также добавил, что существующая инфраструктура Ново-Савиновского района новую стройку века не выдержит. Чтобы «Яр Парк» вообще смог функционировать, девелоперу совместно с городским «Водоканалом» придется совершить инженерный подвиг.

- Проектом предусмотрено строительство собственной канализационной насосной станции (КНС) и прокладка новых отдельных веток коммуникаций с врезкой в магистральные коллекторы глубокого заложения. Однако работать придется на намывных территориях у самой кромки воды, что технически крайне сложно, требует колоссальных бюджетов и полной реконструкции узловых точек района, - отметил Вячеслав.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Именно эти подземные проблемы, по мнению эксперта, стали одной из главных причин тектонического сдвига сроков сдачи объекта. Изначально амбициозный комплекс планировали завершить к 2028 году. Сегодня девелопер осторожно называет новые даты — финал стройки отодвинут вплоть до 2030–2032 годов. Застройщику попросту нужно время, чтобы решить вопрос с «трубами».

Представители группы компаний Kravt Group, которые выступают как девелопер Kravt Hotels & Homes / Kravt h&h не ответили на запрос «Вечерней Казани» о состоянии коммунальных сетей и возможных рисках для проекта Яр Парк.

Риски для инвесторов

Для потенциальных покупателей апартаментов в «Яр Парке», где стартовая цена за скромную студию в 2026 году начинается от 16 миллионов рублей, инфраструктурный вопрос переходит в плоскость финансовых рисков и затягивание ввода в эксплуатацию. По данным «Вечерней Казани», история казанского девелопмента знает примеры, когда красивые дома стояли полностью готовыми, но дольщики годами не могли получить ключи из-за того, что городские службы отказывались подключать объект к сетям по причине дефицита мощностей. Локальные аварии на въезде.

- Даже если внутри самого «Яр Парка» инженеры создадут безупречную систему, стоки все равно отправятся в общую городскую сеть. Если Казань не успеет глобально модернизировать очистные сооружения и магистральные узлы к моменту запуска комплекса, элитным резидентам придется мириться со старыми запахами на подступах к своим премиальным башням.«Яр Парк», безусловно, претендует на роль нового архитектурного символа Казани, - уточнил Вячеслав.

Как отметил он, многое зависит от того, насколько глубоко под землю готовы зарыться авторы проекта ради комфорта будущих жильцов и всего Ново-Савиновского района.

По данным «Вечерней Казани», третий северный коллектор, главная сточная артерия района, был построен еще в 1985 году. Советские инженеры использовали железобетон, который долгое время исправно служил городу. Однако с началом строительного бума на Кварталах состояние коллектора ухудшилось. Сегодня специалисты говорят о газовой коррозии: миллионы тонн органических стоков выделяют агрессивные газы, которые за сорок лет разъели верхний свод бетонных труб. Под тяжестью грунта и оживленного движения верхушка коллектора начала разрушаться, образуя обвалы. Каждый такой обвал — чрезвычайное происшествие: стоки блокируются, выходят наружу, заливая дороги, а зловонные испарения распространяются по улицам Казани.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Советский коллектор был рассчитан на умеренное количество пяти и девятиэтажных домов, но никто в 1985 году не ожидал, что пустыри превратятся в огромные 25-этажные жилые комплексы, гигантские торгово-развлекательные центры, отели и аквапарк. Плотность населения в Ново-Савиновском районе резко возросла и из-за этого трубы всегда заполнены стоками на 90 процентов. Вода внутри коллектора не контактирует с кислородом, что вызывает анаэробное гниение, в результате чего содержимое труб начинает «вариться», выделяя метан и сероводород в больших объемах. Любая погода — жара или сильный ливень — может вытолкнуть этот ядовитый воздух наружу, прямо в окна казанцев.



Городские службы неоднократно комментировали ситуацию с ремонтом и реконструкцией третьего северного коллектора. В своих отчетах они прямо указывали, что коллектор строился в 1980-х годах и физически не был рассчитан на ту плотность высотной застройки, которая появилась в районе в 2000–2010-х годах. После массовых жалоб жителей Кварталов (Ново-Савиновского района) на «химический запах» и «запах тухлых яиц» по ночам, ведомства регулярно выезжали на замеры воздуха Роспотребнадзор Татарстана. Экологи на брифингах официально объясняли, что источником газа является сероводород.

Устранение проблемы

По слова местных жителей, городской «Водоканал» ведет масштабную битву за коллектор, но победа дается тяжело. Жители Чистопольской месяцами наблюдают огороженные площадки, тяжелую технику и огромные пластиковые трубы, протянутые прямо по газонам.Чтобы заменить разрушенные участки без отключения воды в домах трети города, коммунальщикам приходится монтировать временные обводные линии и ставить насосы для перекачки стоков под открытым небом. Именно в моменты этой технологической перекачки запах на Амирхана и Чистопольской становится резким.



- Власти города уверяют, что масштабная реконструкция третьего северного коллектора должна полностью завершиться, что должно навсегда избавить район от амбре.Но пока коммунальщики латают подземные дыры, на поверхности продолжают проектироваться новые мега-объекты вроде «Яр Парка», - сказал Вячеслав.



И если до момента их запуска город не успеет полностью обновить и расширить узловые очистные сооружения, то запах останется проблемой жителей Ново-Савиновского района.

По мнению урбаниста Дениса, бездействие приведёт к проблемам. Подземная инфраструктура кварталов сильно изношена и работает на пределе возможностей.

- Частые аварии и ремонты подтверждают это. Необходимо провести глубокую реконструкцию водопровода и канализации с учётом текущих и будущих потребностей на ближайшие 50 лет. Финансирование должно быть предусмотрено в проекте, а не по принципу «есть немного денег, делайте, как получится, а завтра отчитаетесь», - сказал эксперт.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

По мнению казанского ИТ-предпринимателя и автора подкаста «Мамкины урбанисты» Василя Закиева, «Яр Парк» (он же «Казань Сити») от бюро Скуратова на Сибгата Хакима — проект, безусловно, масштабный и премиальный: 13 корпусов, 307 тысяч квадратов, пятизвездочный отель, рестораны, конгресс-холл и даже собственная яхтенная марина. Выглядит дорого, современно и очень урбанистично. Но у любого «города в городе» есть обратная сторона, которая скрыта под землей. И имя ей — инженерные сети «Квартала».

- Ново-Савиновский район уплотняется годами, и местная инфраструктура проектировалась в советское время совершенно под другую плотность населения, другой водоразбор и другие объемы стоков. Жители кварталов уже сейчас постоянно жалуются на локальные прорывы и регулярный запах канализации. Когда к этой и без того перегруженной системе подключают гигантский МФК с сотнями апартаментов, фитнес-центрами с бассейнами и ресторанными галереями, пропускная способность коллекторов становится главным вопросом. Если девелопер и город просто «на бумаге» согласуют формальную врезку в старую районную сеть, проблемы гарантированы. Покупатель элитной недвижимости за десятки миллионов рублей платит за комфорт и приватность, но получить за эти деньги аварийные отключения воды, слабый напор или амбре из подвала на первом этапе эксплуатации — это репутационный крах для премиального статуса, - считает эксперт.

Закиев рассказал, что нагрузка на коммунальные узлы для района и города вырастет кратно, и соседние дома на Кварталах могут столкнуться с ограничениями, а коммунальные службы будут бесконечно перекапывать дворы и дороги для устранения аварий. Строительство «Яр Парка» — это отличный маркер для Казани, но если девелопер и город используют этот мегапроект как повод комплексно обновить и модернизировать старые проблемные узлы Квартала, в плюсе останутся все. Если же всё сведется к банальной посадке огромного потребителя на старую «трубу», то расплачиваться за красивый «Сити» придется и новоселам, и всем жителям района.



В распоряжении редакции оказался официальный ответ МУП «Водоканал» Казани на запрос нашего издания относительно критического состояния подземных коммуникаций под будущим премиальным комплексом «Яр Парк». Коммунальное ведомство предельно сухо и на языке цифр объяснило, почему элитный мегапроект в Ново-Савиновском районе будет подключен к сетям, несмотря на то, что местная инфраструктура уже сегодня работает на грани фола.

Отвечая на вопрос нашего издания об изначальных причинах плачевного состояния канализации вблизи бывшей «Ривьеры», «Водоканал» озвучил тревожную статистику. Общий износ систем водоснабжения и водоотведения в Казани составляет более 70 процентов. Ведомство считает, что причина локальных аварий не столько в износе труб, сколько в бытовых привычках горожан. За прошлый год устранили 17 206 засоров, вызванных посторонним мусором, что почти на тысячу больше, чем в 2024 году. С начала текущего года уже ликвидировано 6,1 тысячи засоров. Ежедневно аварийные бригады работают в напряжённом режиме, устраняя до 60 засоров.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Наше издание напрямую спросило ведомство: не перегрузят ли новые рестораны и высотки и без того дефицитную сеть и не вызовет ли это проблемы у будущих жильцов? Из ответа МУП «Водоканал» следует, что наличие аварий на централизованных сетях не является законным основанием для отказа в подключении.



- По закону, если застройщик подготовил полный пакет документов, «Водоканал» должен направить договор о подключении в течение 20 рабочих дней. Техническую возможность подключения оценивают по четырем критериям: наличие свободной мощности на объектах, резерв пропускной способности сетей для новых подключений, соблюдение условий договоров с текущими абонентами и обеспечение нормального гидравлического режима подачи и отвода стоков. Этот список является исчерпывающим, и мы не можем добавлять новые критерии по своей инициативе, - уточнили в Водоканале.

По словам ведомства, на балансе предприятия находится гигантское хозяйство из 3,8 тысячи километров сетей, очистных сооружений и насосных станций. Ситуацию усложняет то, что «Водоканал» ежегодно вынужден принимать на баланс бесхозные и уже аварийные поселковые сети, в частности, 162 километра только за 2025 год. На вопрос нашего издания «Хватит ли финансирования?» предприятие ответило отчетом о росте бюджетов инвестпрограмм.



- В прошлом году, несмотря на план в 2 миллиарда рублей, удалось реконструировать 5,1 километра водопроводов и 4,2 километра сетей водоотведения, включая Ново-Ометьевский коллектор. В этом году финансирование выросло до 3,5 миллиарда рублей: 1,5 миллиарда направлено на водоснабжение, 2 миллиарда — на канализацию. В планах — обновить 4,7 километра водопроводов и 8 километров канализации.За первый квартал уже завершили работы на 1,2 километра сетей. Сейчас они продолжаются на улицах Чуйкова, Дубравная и Мавлютова. Кроме того, привлекают средства по программе модернизации коммунальной инфраструктуры, предложенной главой Татарстана. В 2025 году на эти цели выделено 718 миллионов рублей, а на 2026 год одобрена заявка на ремонт 4,5 километра сетей. За пять лет ведомство обновило 133,8 километра труб, - отметило ведомство.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

В финале своего ответа МУП «Водоканал» признает: решить финансовые проблемы ЖКХ в Татарстане можно только за счет увеличения финансирования из федеральных и региональных программ. При этом, локальных сил явно недостаточно.

Казанские власти тоже прокомментировали проблему износа коммунальных сетей и подключение будущего комплекса «Яр Парк». В мэрии Казани пояснили, что высокая степень износа инженерных коммуникаций — это системный вызов для всей страны, поскольку большинство сетей строились десятилетия назад.

- Город активно модернизируется, но для решения масштабных задач необходимы значительные средства от республики и федерального центра. В прошлом году на эти цели выделили более 6 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей пошли на республиканскую программу модернизации, а оставшиеся 4,5 миллиарда — это инвестиции от ресурсоснабжающих компаний. В феврале уже этого года на сессии казанской городской думы одобрили предварительную заявку МУП «Водоканал» и «Казэнерго» еще на 2 милиларда рублей, - заявили в казанском исполкоме.

В ответ на опасения казанцев о нагрузке на коммунальные сети в мэрии фактически переложили ответственность за техприсоединение «Яр Парка» на ресурсоснабжающие организации. Власти подчеркнули, что застройщик получит технические условия только при наличии реального резерва мощностей в существующих сетях, не уточнив, гарантирован ли этот резерв на данный момент.