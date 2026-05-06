Застройщик снес 19 кленов и 3 липы, которые были высажены по компенсационному озеленению.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Комитет внешнего благоустройства организовал проверку на стройке ЖК на Заслонова, 44. К ним обратилась администрация Вахитовского и Приволжского районов. Застройщику выдавали разрешение на вырубку аварийных деревьев и проведение квалифицированной обрезки зеленых насаждений. Всего под снос должно было пойти 29 аварийных деревьев и 19 деревьев на обрезку на улице Рабочей Молодежи.

Однако проверка выявила незаконную вырубку еще 22 деревьев. В частности, рабочие снесли 19 кленов и три липы, которые были посажены в рамках компенсационного озеленения.

«Разрешение на их вырубку комитетом не выдавалось, распоряжение не оформлялось», - ответили «Вечерней Казани».

По данному факту комитетом направлено письмо в Управление МВД по Казани для привлечения к ответственности лиц, совершивших данное нарушение.

Также в управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани редакции пояснили, что ЖК строят по утвержденному проекту планировки территории «Аметьево».

«Вопрос инженерного обеспечения планируемой жилой застройки прорабатывался в рамках проекта планировки территории: запрашивались технические возможности, точки подключения у эксплуатирующих сети организаций, проектные решения согласовывались с данными организациями», - отметили в управлении.

Для обеспечения жилой застройки детскими садами проектом предусмотрено размещение нового детского сада на 80 мест. Кроме того, рядом расположены МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98» и МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей».

Проработана и улично-дорожная сеть. Предусмотрено строительство новой улицы в увязке с существующими для связанности территории и альтернативных маршрутов движения не только для планируемой застройки, но и для существующей. Таким образом, проект подразумевает сбалансированную жилую застройку, интегрированную в сложившуюся инфраструктуру района.

Напомним, проектом занимается ООО «Акведук». На сайте компании в описании проекта указано, что площадь жилых помещений - 30 030 «квадратов». Жилой комплекс будет состоять из пяти секций (от 9 до 25 этажей). Построят и подземный паркинг на 266 мест при количестве 561 квартиры.

