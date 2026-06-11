На вторую ветку казанского метро добавили ещё полмиллиарда рублей
Общая стоимость первого участка уже превышает 41 миллиард рублей, запуск ждут в 2028 году.
Власти Татарстана направили дополнительно 500 миллионов рублей на строительство участка второй линии метро от станции «Фучика» до «Академика Сахарова». Тендер уже опубликован на сайте госзакупок. Это второе крупное вливание за последнее время: в мае на тот же объект из республиканского бюджета выделили 1,5 миллиарда рублей.
Подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, возвести фундаменты, проложить тоннели, смонтировать рельсы и внутренние электротехнические системы. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».
Первый участок второй линии строят с июля 2019 года. Его протяжённость — 5,7 километра с четырьмя станциями: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Общая стоимость оценивается в 41 миллиард рублей, ещё около 6 миллиардов потребуется на вынос инженерных сетей и объездные дороги. Сроки сдачи неоднократно сдвигались. Изначально планировали запустить линию в 2027 году, но в Минстрое республики уже говорят о 2028-м. При этом Госстройнадзор в мае 2026-го называл август 2027-го, уточняя, что стройка курируется Ростехнадзором.
На конец прошлого года готовность первого участка составляла 46 процентов. Вторая линия свяжет пять районов Казани, а для соединения с первой веткой построят соединительный тоннель длиной около 361 метра и подземный пересадочный узел между станциями «Фучика» и «Дубравная».
Ранее в большом материале «Вечерней Казани» мы писали о том, как вторая ветка будет выглядеть в завершенном виде. Линия пройдет под улицами Юлиуса Фучика – Академика Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Маршала Чуйкова – Волгоградская – Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В деле о покушении на сноху основателя дорожной империи «Волга-Автодор» следствие вышло на финишную прямую. Следком не смог предъявить заслуженному строителю Татарстана коррупционных преступлений, но смог добавить новое покушение.
Сотрудник комендатуры получил диагноз, не позволяющий продолжать службу. Планировал выдать недуг за военную травму, однако в страховой «просекли» обман и обратились в прокуратуру. Спасаясь от тюрьмы, парень наговорил на своего врача.
Расследование неудавшегося убийства снохи основателя «Волги-Автодора» Станислава Шевырева практически завершилось — всем обвиняемым продлили меру пресечения.
Ученики местного объединения содействия армии, авиации и флоту узнали о сворачивании курсов прямо перед летной практикой. Ребята год исправно ходили на занятия, заплатили по 40 тысяч за врачебную комиссию, но до планеров их не допускают.
Профилактическое обследование, несмотря на старания властей, всё ещё не самая популярная «услуга». В основном татарстанцы боятся очередей в поликлиниках и долгого времени прохождения бесплатного чекапа.