В городе уже не в первый раз жители домов делят парковку. В большинстве случаев с юридической точки зрения закрытие места для парковки автомобилей законно, однако собственников, оставшихся «за шлагбаумом», это не утешает.

Жители дома 89 по улице Чуйкова полгода пытаются вернуть доступ к парковке. Однако, как выяснилось, проблему можно решить не через жалобы в надзорные ведомства, а только через компромисс с соседями.

Как общая парковка стала частной?

По словам жительницы дома Лидии, несколько лет назад их двор был благоустроен по республиканской программе «Наш двор». В порядок привели детские площадки, тротуары, сделали зелёную зону, а также выделили место для парковки. Всего во дворе по проекту благоустройства, представленному на сайте программы, выделено 77 машино-мест. Летом прошлого года часть из них закрыли для общего пользования шлагбаумом.

- Земля, на которой благоустроили парковку, принадлежит жителям дома № 87. Но по программе «Наш двор» территория была благоустроена на бюджетные деньги, то есть для всех жителей нашей коробки созданы детская площадка, автостоянка и прочие удобства, а в итоге парковкой пользуются только жители одного дома, – возмущается женщина.

Действительно, как оказалось, большая территория у нежилых зданий закрыта шлагбаумом. По словам жителей, для которых доступ к ней закрыт, места там есть практически всегда, однако занять их они не могут. Сейчас ситуация с автостоянкой осложняется двухметровыми сугробами вдоль подъездов, под которыми скрылось большое количество машино-мест.

Недовольные жильцы, оставшиеся без дополнительных мест парковки, обращались в администрацию района и управление архитектуры и градостроительства Казани. В последнем ведомстве им сообщили, что установка шлагбаума законна.

- Я спросила у них: «То есть если я захочу закрыть детскую площадку от их детей, то вы тоже дадите мне разрешение?» Мне ответили, что дадут. Я опешила, – отметила Лидия. — Вот если бы жильцы поставили забор, площадку забетонировали, разговоров бы не было, они же за свои деньги сделали, а здесь сделано за городские деньги, бюджетные. Этот двор ведь для всех жителей.

На бумаге все законно

В управлении архитектуры и градостроительства Казани нам ответили, что шлагбаум возле дома № 87 по улице Чуйкова согласован в установленном порядке. Ведомство получило все необходимые документы, в том числе эскизное предложение, протокол общего собрания собственников помещений данного дома.

«Земельный участок является придомовой территорией дома № 87, и согласование собственников смежных территорий в этом случае не требуется. Копия эскизного предложения может быть предоставлена только собственникам указанного дома. Оснований для отказа не было, а немотивированный отказ является нарушением законодательства», – говорится в ответе.

При этом в ведомстве отметили, что все же понимают недовольство жителей. При реализации подобных решений, когда территория фактически используется несколькими домами, важно стремиться к поиску компромиссных решений. В управлении надеются на добрососедские связи и открытый диалог между жителями соседних домов, который поможет решить сложившуюся ситуацию.

Нарушены ли права собственников?

Юрист Елена Федотова считает, что права собственников других домов все же были нарушены. По её словам, перед установкой шлагбаума среди обязательных процедур – согласование с жителями других домов, если благоустройство территории по программе «Наш двор» распространялось на несколько жилых домов.

- Необходимо провести отдельные общие собрания собственников в каждом доме (или единое собрание всех собственников всех домов, если территории общие). Получить 2/3 голосов от каждого дома (иначе шлагбаум ограничивает права собственников других домов). Если часть территории — общая долевая собственность кооперативного дома, нужно решение общего собрания членов ЖСК/ЖК, – пояснила собеседница.

Такого же мнения придерживается адвокат Николай Иванов. По его словам, ситуация, когда бюджетные деньги (программа «Наш двор») были потрачены на благоустройство территории, включая земельный участок кооперативного дома № 87, а результат стал недоступен для жителей других домов, гипотетически содержит в себе признаки сразу нескольких нарушений. Например, нецелевое использование результата бюджетных средств. При реализации программы средства выделяются на создание комфортной среды для неопределенного круга лиц (жителей нескольких домов). Если после ремонта парковка оказалась в единоличном пользовании жителей одного дома, это противоречит самой цели программы. Во-вторых, есть факт неосновательного обогащения кооператива. Если земельный участок под домом № 87 принадлежит кооперативу (или находится в общей долевой собственности жильцов этого дома), то проведение капитального благоустройства (асфальтирование парковки, установка бордюров) за счет бюджета улучшило их частную собственность. Это улучшение было сделано без взимания платы с собственников.

Федотова считает, что правильным будет провести общее собрание собственников всех домов и утвердить положение о порядке пользования парковкой и шлагбаумом (кто имеет право на пропуск, стоимость обслуживания пропорционально количеству квартир/машин). В таком случае можно выдавать электронные либо карточные пропуска.