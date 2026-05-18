Дорогу собираются соединить с улицей Приволжской. Новый путь должен разгрузить проезд из некоторых посёлков Казани и улучшить ситуацию с пробками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Крупные майские мероприятия такие, как 9 Мая и международный форум КазаньФорум, собравшие сотни тысяч гостей, успешно состоялись. Только за майские праздники Казань приняла 225 тысяч туристов, а уже в июне начнётся пик туристического сезона. У столицы Татарстана есть время на подготовку перед приездом гостей из других регионов и представителей стран на саммит Россия – АСЕАН. Одна из важных задач – привести в порядок дороги, как минимум в центре города. Всего этом году отремонтируют 160 участков дорог протяженностью 100 километров. На улично-дорожные работы выделят более 20 миллиардов рублей.

Дублёр Горьковского шоссе продолжится

Проект дублёра Горьковского шоссе будет продолжен новой дорогой, которая пройдёт через железнодорожные пути, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Эта дорога протяженностью 1,5 километра должна будет соединить дублёр Горьковского шоссе с улицей Приволжской. Благодаря ей перераспределится транспортный поток, движущийся со стороны посёлков Юдино, Займище, Куземетьево, Аракчино, Красная горка в сторону центра. Сейчас, по словам мэра города Ильсура Метшина, это самый важный проект.

- Важно понимать, что такие дороги строятся не за один год, но для нашей дорожно-транспортной схемы этот объект имеет особое значение, – отметил мэр спикер.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал, что в будущем эту дорогу планируют вывести на федеральную трассу М-7. Уже сейчас власти города расчищают территорию, выкупая земельные участки и строения.

Ещё одна хорошая новость для жителей посёлков – ремонт дорог в 30 жилых населённых пунктах. Работы затронут 85 дорог общей протяженностью более 40 километров.

- Это была наша давняя мечта и просьба. И теперь, когда появились финансовые возможности, мы приводим в порядок и поселковые дороги, и подъезды к садоводческим товариществам, – отметил мэр.

О необходимости привести дороги в порядок говорили уже много лет. Жители посёлков Мирный, Новые Салмачи, Куюки, Борисково, Северный и других не раз жаловались на это в социальных сетях и говорили об этом в СМИ. У многих посёлков дороги не ремонтировались уже несколько десятков лет, из-за чего от них практически ничего не осталось. Ситуация ухудшалась зимой – в обильные снегопады и весной, когда люди и машины утопали в грязи.

Ремонт дорог в этом году запланирован в посёлках Северный, Залесный, Мирный, Новая Сосновка и других. Однако, судя по словам мэра, на этом работа не закончится. Метшин выразил надежду, что такими темпами все поселковые дороги и подъезды будут приведены в порядок в ближайшие годы.

Помимо этого, обновят дорожное полотно и подъездные пути к садовым товариществам. В этом году проехаться по новым дорогам смогут собственники садовых товариществ «Руно» и «Солонка» Авиастроительного района города. К слову, эта работа ведётся в Казани уже не первый год. За семь лет уже сделано 19 подъездных путей к 27 СНТ.

Особо опасные участки обеспечат знаками

По итогам прошлого года в Казани выявили 66 особо опасных зон, где чаще всего происходят ДТП. Куляжев отметил, что к ним относятся перекрестки Островского – Пушкина, Танковое кольцо, Чуйкова – Бондаренко, Габишева – Кул Гали.

Для того, чтобы снизить число аварий, в этих местах будут установлены 430 новых дорожных знаков, установят более 1.3 тысячи метров перильных и 400 метров барьерных ограждений. Также появится 16 лежачих полицейских, два новых светофора и 27 проекционных пешеходных переходов. Вдобавок ко всему будет отремонтировано 7,1 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

До начала осени дорожные службы проведут дорожную разметку на 420 тысячах квадратных метров участках дорог. Куляжев сообщил, что на основных магистралях для надежности будут использовать долговечный термопластик, а на незагруженных улицах – только краску. Пока работы выполнены лишь на 37 процентов.

Почти миллиард от общей суммы, выделенной на ремонт улично-дорожной сети, уйдёт на многострадальную сеть ливневных канализаций. Жалоб на работу ливнёвок после каждого дождя приходит не мало, а свидетельством их работы становятся многочисленные видео затопленной Казани. В этом году сети отремонтируют в Авиастроительном и Советском районах Казани.

Продолжение «Нашего двора»

Самый большой проект года – ремонт двора в рамках программы «Наш двор» на улицах Красной Позиции, Гастелло, Гвардейской и Аделя Кутуя. Благоустроенная территория площадью 75 тысяч квадратных метров соединит 21 дом, в которых проживает свыше восьми тысяч жителей. Это будет один из самых больших дворов Казани.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В городе отремонтируют дворы 420 многоквартирных домов. Самый маленький благоустраиваемый двор площадью 600 квадратных метров находится на улице Революционная, 56. В доме проживает всего 22 человека.

За семь лет действия республиканской программы уже улучшены дворы свыше трех тысяч домов. В планах города благоустроить ещё 300 дворов.