Городская среда
18 мая 17:19
Алина Камалютдинова

Журналист

«Строится не за один год»: дублеру Горьковского шоссе готовят продолжение

Дорогу собираются соединить с улицей Приволжской. Новый путь должен разгрузить проезд из некоторых посёлков Казани и улучшить ситуацию с пробками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Крупные майские мероприятия такие, как 9 Мая и международный форум КазаньФорум, собравшие сотни тысяч гостей, успешно состоялись. Только за майские праздники Казань приняла 225 тысяч туристов, а уже в июне начнётся пик туристического сезона. У столицы Татарстана есть время на подготовку перед приездом гостей из других регионов и представителей стран на саммит Россия – АСЕАН. Одна из важных задач – привести в порядок дороги, как минимум в центре города. Всего этом году отремонтируют 160 участков дорог протяженностью 100 километров. На улично-дорожные работы выделят более 20 миллиардов рублей.

Дублёр Горьковского шоссе продолжится

Проект дублёра Горьковского шоссе будет продолжен новой дорогой, которая пройдёт через железнодорожные пути, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Эта дорога протяженностью 1,5 километра должна будет соединить дублёр Горьковского шоссе с улицей Приволжской. Благодаря ей перераспределится транспортный поток, движущийся со стороны посёлков Юдино, Займище, Куземетьево, Аракчино, Красная горка в сторону центра. Сейчас, по словам мэра города Ильсура Метшина, это самый важный проект.

- Важно понимать, что такие дороги строятся не за один год, но для нашей дорожно-транспортной схемы этот объект имеет особое значение, – отметил мэр спикер.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал, что в будущем эту дорогу планируют вывести на федеральную трассу М-7. Уже сейчас власти города расчищают территорию, выкупая земельные участки и строения.

Ещё одна хорошая новость для жителей посёлков – ремонт дорог в 30 жилых населённых пунктах. Работы затронут 85 дорог общей протяженностью более 40 километров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Это была наша давняя мечта и просьба. И теперь, когда появились финансовые возможности, мы приводим в порядок и поселковые дороги, и подъезды к садоводческим товариществам, – отметил мэр.

О необходимости привести дороги в порядок говорили уже много лет. Жители посёлков Мирный, Новые Салмачи, Куюки, Борисково, Северный и других не раз жаловались на это в социальных сетях и говорили об этом в СМИ. У многих посёлков дороги не ремонтировались уже несколько десятков лет, из-за чего от них практически ничего не осталось. Ситуация ухудшалась зимой – в обильные снегопады и весной, когда люди и машины утопали в грязи.

Ремонт дорог в этом году запланирован в посёлках Северный, Залесный, Мирный, Новая Сосновка и других. Однако, судя по словам мэра, на этом работа не закончится. Метшин выразил надежду, что такими темпами все поселковые дороги и подъезды будут приведены в порядок в ближайшие годы.

Помимо этого, обновят дорожное полотно и подъездные пути к садовым товариществам. В этом году проехаться по новым дорогам смогут собственники садовых товариществ «Руно» и «Солонка» Авиастроительного района города. К слову, эта работа ведётся в Казани уже не первый год. За семь лет уже сделано 19 подъездных путей к 27 СНТ.

Особо опасные участки обеспечат знаками

По итогам прошлого года в Казани выявили 66 особо опасных зон, где чаще всего происходят ДТП. Куляжев отметил, что к ним относятся перекрестки Островского – Пушкина, Танковое кольцо, Чуйкова – Бондаренко, Габишева – Кул Гали.

Для того, чтобы снизить число аварий, в этих местах будут установлены 430 новых дорожных знаков, установят более 1.3 тысячи метров перильных и 400 метров барьерных ограждений. Также появится 16 лежачих полицейских, два новых светофора и 27 проекционных пешеходных переходов. Вдобавок ко всему будет отремонтировано 7,1 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До начала осени дорожные службы проведут дорожную разметку на 420 тысячах квадратных метров участках дорог. Куляжев сообщил, что на основных магистралях для надежности будут использовать долговечный термопластик, а на незагруженных улицах – только краску. Пока работы выполнены лишь на 37 процентов.

Почти миллиард от общей суммы, выделенной на ремонт улично-дорожной сети, уйдёт на многострадальную сеть ливневных канализаций. Жалоб на работу ливнёвок после каждого дождя приходит не мало, а свидетельством их работы становятся многочисленные видео затопленной Казани. В этом году сети отремонтируют в Авиастроительном и Советском районах Казани.

Продолжение «Нашего двора»

Самый большой проект года – ремонт двора в рамках программы «Наш двор» на улицах Красной Позиции, Гастелло, Гвардейской и Аделя Кутуя. Благоустроенная территория площадью 75 тысяч квадратных метров соединит 21 дом, в которых проживает свыше восьми тысяч жителей. Это будет один из самых больших дворов Казани.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В городе отремонтируют дворы 420 многоквартирных домов. Самый маленький благоустраиваемый двор площадью 600 квадратных метров находится на улице Революционная, 56. В доме проживает всего 22 человека.

За семь лет действия республиканской программы уже улучшены дворы свыше трех тысяч домов. В планах города благоустроить ещё 300 дворов.

