Тимур Нугаев: «Старо-Татарская слобода — головоломка для инвестора»
Почему исторической Казани нужна «дорожная карта инвестора», а не объяснения «на пальцах», — в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассуждает руководитель международного архитектурно-консалтингового бюро NUGAEV.
Я родом из Казани и хорошо помню улицу Тукая не как «маршрут для туристов», а как живую городскую ось: здесь рядом культура, быт, бизнес, религия, память — и, честно говоря, очень разный уровень качества среды. И именно на контрасте разных городов и подходов особенно видно: проблема исторических улиц у нас не в том, что «нет денег» или «не хватает вкуса». Проблема — в непредсказуемости.
Почему именно Тукая — это показательный кейс
Улица Тукая — длинная городская артерия, которая собирает в себе историю Старо-Татарской слободы и современную Казань. Она прошла через разные эпохи и логики развития: купеческие кварталы, плотная низкоэтажная среда, затем советские изменения, позже — новые попытки привести территорию в порядок.
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И вот что чувствуется сегодня буквально ногами, когда идёшь пешком: каждые 200–300 метров — будто другой город. Тут — аккуратный фасад, жизнь на первых этажах, свет, витрины, люди. А рядом — «деревянный забор», времянка, пустота, заброшенность. И ты не понимаешь: это временно? Это навсегда? Что вообще будет дальше?
Главная боль собственников и инвесторов: — «А чем всё закончится?»
У улицы Тукая есть собственники, есть объекты, есть потенциал. Но у многих одна и та же проблема: невозможно объяснить инвестору, что он получит на финише — не свой участок, а улицу как продукт.
Сейчас это выглядит так:
— ты встречаешься с владельцем здания (особенно если он не из Казани или вообще международный заказчик),
— и вместо понятного пакета документов начинаешь рассказывать «на пальцах»: что можно, что нельзя, что будет через год, а что не будет никогда,
— и всё равно остаётся ощущение, что это разговор «на доверии», а не система.
А инвестор в исторической среде мыслит иначе: он хочет понимать правила игры, сроки, результат, риски — как в любом профессионально упакованном продукте.
Что конкретно болит у тех, у кого есть объекты на Тукая
1. Нет «финальной картинки» улицы. Как будет выглядеть Тукая через 3-5 лет? Какая логика тротуаров, освещения, озеленения, парковки, вывесок, фасадов? Никто не может ответить коротко и уверенно.
2. Нет ясных правил по фасадам и «мелочам», которые портят всё. Окна, кондиционеры и трассы, вывески, ограждения, цвет и материалы, двор, входная группа — именно это делает улицу либо цельной и дорогой, либо лоскутной и дешёвой.
3. Риск «сделали — потом переделали». Когда нет синхронизации с инженерией и благоустройством, собственник может вложиться, а потом попасть в сценарий: «Извините, мы тут будем перекладывать сети/менять покрытие/переделывать узлы».
4. Сложность с международным инвестором. Иностранный заказчик ожидает регламент, этапность, согласования, ограничения и возможности. Если этого нет — он либо уходит, либо сильно занижает инвестиции, либо требует гарантий, которые город/район не может дать.
Как это решают в мире
— Таллин (исторический центр): у города есть понятный план управления — что сохраняем, как развиваем, какие балансы между жизнью/туризмом/бизнесом. Инвестор понимает, куда он пришёл.
— Эдинбург (Old Town): есть «паспорт характера» территории — объяснено, что делает место ценным, и как изменения должны этому соответствовать. Это сильно снижает споры «нравится/не нравится».
— Новый Орлеан (French Quarter): подробные дизайн-гайдлайны и чек-листы. Это не наказание, а сервис: ты заранее знаешь, что пройдёт согласование, а что нет.
Во всех этих городах историческая улица — это управляемый продукт. У неё есть правила, этапность и понятный результат и доходность.
Что нужно Казани: «дорожная карта инвестора» для исторических улиц — и пилот для Тукая
Я бы сделал это максимально практично — в формате документа, который можно дать собственнику/инвестору в руки (и обязательно на 2 языках).
Что в нём должно быть:
1. Паспорт улицы. Границы, ценность территории, типология зданий, охранные режимы, «что бережём» и почему.
2. Дизайн-код (фасады + улица). Окна/двери, материалы, цвета, вывески, освещение, кондиционеры, ограждения, входные группы, двор. С примерами «как можно».
3. Сценарий первых этажей. Какие функции поддерживаются и где: гастро, ремесло, культура, сервис, офисы. Это напрямую влияет на экономику и капитализацию.
4. Транспорт и пешеходность. Как улица должна работать: парковка/доставка/пешеходные связи/успокоение трафика.
5. Инженерная и строительная этапность. Чтобы собственник понимал риски: где и когда будут работы, чтобы не попасть в переделки.
6. Регламент согласований. Кто согласует, по каким стадиям, какие сроки, какие документы, какие типовые ошибки.
7. Критерий «готовности». Самое важное: как выглядит результат, когда можно честно сказать «мы сделали улицу».
И главное — зачем это всё!
Чтобы улица Тукая перестала быть набором «островков красоты» и «пустот между ними». Чтобы не было этого ощущения: «тут шик, а через 200 метров — заброшка за деревянным забором». Чтобы у собственника и инвестора появилось чувство: я вкладываюсь не в одиночный фасад, а в понятный городской продукт, который будет доведён до результата.
Историческая Казань может быть очень сильной и дорогой — в хорошем смысле. Но для этого нужно не только сохранять отдельные здания. Нужно сделать так, чтобы улица работала как цельная система.
