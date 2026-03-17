Почему исторической Казани нужна «дорожная карта инвестора», а не объяснения «на пальцах», — в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассуждает руководитель международного архитектурно-консалтингового бюро NUGAEV.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Я родом из Казани и хорошо помню улицу Тукая не как «маршрут для туристов», а как живую городскую ось: здесь рядом культура, быт, бизнес, религия, память — и, честно говоря, очень разный уровень качества среды. И именно на контрасте разных городов и подходов особенно видно: проблема исторических улиц у нас не в том, что «нет денег» или «не хватает вкуса». Проблема — в непредсказуемости.



Почему именно Тукая — это показательный кейс





Улица Тукая — длинная городская артерия, которая собирает в себе историю Старо-Татарской слободы и современную Казань. Она прошла через разные эпохи и логики развития: купеческие кварталы, плотная низкоэтажная среда, затем советские изменения, позже — новые попытки привести территорию в порядок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

И вот что чувствуется сегодня буквально ногами, когда идёшь пешком: каждые 200–300 метров — будто другой город. Тут — аккуратный фасад, жизнь на первых этажах, свет, витрины, люди. А рядом — «деревянный забор», времянка, пустота, заброшенность. И ты не понимаешь: это временно? Это навсегда? Что вообще будет дальше?



Главная боль собственников и инвесторов: — «А чем всё закончится?»





У улицы Тукая есть собственники, есть объекты, есть потенциал. Но у многих одна и та же проблема: невозможно объяснить инвестору, что он получит на финише — не свой участок, а улицу как продукт.



Сейчас это выглядит так:

— ты встречаешься с владельцем здания (особенно если он не из Казани или вообще международный заказчик),

— и вместо понятного пакета документов начинаешь рассказывать «на пальцах»: что можно, что нельзя, что будет через год, а что не будет никогда,

— и всё равно остаётся ощущение, что это разговор «на доверии», а не система.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

А инвестор в исторической среде мыслит иначе: он хочет понимать правила игры, сроки, результат, риски — как в любом профессионально упакованном продукте.



Что конкретно болит у тех, у кого есть объекты на Тукая

1. Нет «финальной картинки» улицы. Как будет выглядеть Тукая через 3-5 лет? Какая логика тротуаров, освещения, озеленения, парковки, вывесок, фасадов? Никто не может ответить коротко и уверенно.

2. Нет ясных правил по фасадам и «мелочам», которые портят всё. Окна, кондиционеры и трассы, вывески, ограждения, цвет и материалы, двор, входная группа — именно это делает улицу либо цельной и дорогой, либо лоскутной и дешёвой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

3. Риск «сделали — потом переделали». Когда нет синхронизации с инженерией и благоустройством, собственник может вложиться, а потом попасть в сценарий: «Извините, мы тут будем перекладывать сети/менять покрытие/переделывать узлы».

4. Сложность с международным инвестором. Иностранный заказчик ожидает регламент, этапность, согласования, ограничения и возможности. Если этого нет — он либо уходит, либо сильно занижает инвестиции, либо требует гарантий, которые город/район не может дать.



Как это решают в мире

— Таллин (исторический центр): у города есть понятный план управления — что сохраняем, как развиваем, какие балансы между жизнью/туризмом/бизнесом. Инвестор понимает, куда он пришёл.



— Эдинбург (Old Town): есть «паспорт характера» территории — объяснено, что делает место ценным, и как изменения должны этому соответствовать. Это сильно снижает споры «нравится/не нравится».



— Новый Орлеан (French Quarter): подробные дизайн-гайдлайны и чек-листы. Это не наказание, а сервис: ты заранее знаешь, что пройдёт согласование, а что нет.

Автор фото: visaliv.com / celebritycruises.com / nigelsphotoblog.co.uk Автор фото: visaliv.com / celebritycruises.com / nigelsphotoblog.co.uk Автор фото: visaliv.com / celebritycruises.com / nigelsphotoblog.co.uk

Во всех этих городах историческая улица — это управляемый продукт. У неё есть правила, этапность и понятный результат и доходность.

Что нужно Казани: «дорожная карта инвестора» для исторических улиц — и пилот для Тукая



Я бы сделал это максимально практично — в формате документа, который можно дать собственнику/инвестору в руки (и обязательно на 2 языках).



Что в нём должно быть:

1. Паспорт улицы. Границы, ценность территории, типология зданий, охранные режимы, «что бережём» и почему.

2. Дизайн-код (фасады + улица). Окна/двери, материалы, цвета, вывески, освещение, кондиционеры, ограждения, входные группы, двор. С примерами «как можно».

3. Сценарий первых этажей. Какие функции поддерживаются и где: гастро, ремесло, культура, сервис, офисы. Это напрямую влияет на экономику и капитализацию.

4. Транспорт и пешеходность. Как улица должна работать: парковка/доставка/пешеходные связи/успокоение трафика.

5. Инженерная и строительная этапность. Чтобы собственник понимал риски: где и когда будут работы, чтобы не попасть в переделки.

6. Регламент согласований. Кто согласует, по каким стадиям, какие сроки, какие документы, какие типовые ошибки.

7. Критерий «готовности». Самое важное: как выглядит результат, когда можно честно сказать «мы сделали улицу».



И главное — зачем это всё!



Чтобы улица Тукая перестала быть набором «островков красоты» и «пустот между ними». Чтобы не было этого ощущения: «тут шик, а через 200 метров — заброшка за деревянным забором». Чтобы у собственника и инвестора появилось чувство: я вкладываюсь не в одиночный фасад, а в понятный городской продукт, который будет доведён до результата.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Историческая Казань может быть очень сильной и дорогой — в хорошем смысле. Но для этого нужно не только сохранять отдельные здания. Нужно сделать так, чтобы улица работала как цельная система.