Городская среда
18 июня 11:58
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«Вечерняя Казань»

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В комитете по транспорту Казани ответили на жалобы на автобусы без кондиционеров

Сейчас кондиционерами оснащены 157 автобусов из 613.

В комитете по транспорту Казани ответили на жалобы на автобусы без кондиционеров

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанцы начали жаловаться на душные автобусы. В них не работают кондиционеры, некоторые люди буквально падают в обморок из-за духоты. Пассажиры спасаются лишь открытыми окнами.

В комитете по транспорту Казани сообщили «Вечерней Казани», что сейчас по городу ездят 613 автобусов. Из них кондиционерами оснащены 157. Они были закуплены в 2024–2025 годах. Транспорт заменил изношенный подвижной состав 2012 года и работает на разных маршрутах.

«В жаркую погоду температура в салоне действительно может ощущаться некомфортной. Причем экипаж страдает от неё не меньше, чем пассажиры, так как проводит в таких условиях целый день. Руководство транспортных предприятий заинтересовано в поддержании комфортной температуры в салонах автобусов - это улучшает самочувствие горожан, влияет на работоспособность водителей и кондукторов. Поэтому при закупке новых автобусов модели без системы кондиционирования не рассматриваются», - отметили в ведомстве.

Комитет поручил руководству предприятий проверить все кондиционеры в подвижном составе, отремонтировать их при необходимости, а также провести дополнительный инструктаж с экипажами: с учётом погодных условий своевременно включать кондиционеры либо использовать люки и форточки для вентиляции.

Но фактически эффективность вентиляции снижается из-за плотного трафика и заторов. К тому же в автобусах с кондиционерами температура растёт из-за частого открытия дверей на остановках. Также люди нередко открывают форточки в транспорте с работающим кондиционером, хотя там размещены таблички с запретом.

В ведомстве добавили, что обновление парка ведётся постепенно — по мере появления финансирования и истечения сроков эксплуатации старых машин. Сейчас заменить все автобусы просто невозможно, но с течением времени весь городской транспорт будет оснащён кондиционерами, пообещали жителям.

Ранее сообщалось, что с 3 июня на маршрутах автобусов 78 и 92с в Казани ввели новые остановки. Одну из них перенесли ближе к жилым домам.

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