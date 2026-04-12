Хоть вылетная магистраль и помогла разгрузить городской трафик, многие казанцы не желают расставаться с кровными за поездки в городской черте. И ссылаются на пример Москве, где есть платная дорога только для машин не с местными госномерами.

Первая платная дорога в черте города

Впервые линия будущей магистрали появилась на картах Генплана Казани еще в 1969 году. К реализации приступили только в 2021 году. Задумка была масштабной: 12-километровая бессветофорная трасса, 6 полос, велодорожки, подземные переходы и ливневки. Магистраль должна была стать дублером Мамадышского тракта и за 15-20 минут доставлять водителей из центра города до трассы М7.

Вылетная магистраль появилась благодаря реализации плана, заложенного в генеральный план города еще в 1969 году. Уже тогда было очевидно, что этот путь необходим городу, поэтому власти на протяжении десятилетий готовили для него коридор.

- Главная цель новой дороги — разгрузить Мамадышский тракт, движение по которому было сильно затруднено. Кроме того, появление этой трассы улучшило ситуацию на улицах Космонавтов, Аграрной и на развязке Проспект Победы/Мамадышский тракт, - рассказали в мэрии Казани о влиянии появление магистрали на городское движение.

Участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы (3,8 километра) открыли в октябре 2023 года. Бюджет первого этапа составил около 13,4 миллиарда рублей.

Главная интрига развернулась вокруг второго участка (от проспекта Победы до М7 длиной 8 километров). В процессе строительства стало ясно: бюджетных денег на завершение проекта не хватает. Стоимость оценивалась еще в 26 миллиардов рублей. Решение нашли в концессии: частный инвестор вкладывает средства, достраивает дорогу и забирает ее в управление на десятилетия, отбивая вложения через платный проезд.

Для легковых авто проезд установили в районе 170 рублей. Жители прилегающих ЖК («Весна», «Светлая долина») и поселков (Вознесенское, Салмачи) оказались в шоке. Дорогу, которую им обещали как «городскую артерию», внезапно решили сделать платной.

В феврале 2025 года ситуация обострилась. Система дала сбой: деньги списывались некорректно или не списывались вообще. Магистраль, которая должна была облегчить жизнь, разрезала поселок Вознесенское пополам. Жителям приходится проезжать лишние 5-7 километров до петли, чтобы попасть на другую сторону улицы.

Концессия на трассе: частный инвестор и платные проезды

Собеседники издания отмечают, что попатная часть дороги пустует, пока бесплатный Мамадышский тракт продолжает стоять в 9-пробках.

Автоэксперт Дмитрий Золотов утверждает, что технические ошибки в проекте Вознесенского тракта указывают на спешку и стремление заработать, а не учесть интересы людей. По его мнению, платные дороги в городской должны быть бесплатными.

- Власти объясняют пробки в городе и предлагают платные дороги вместо расширения сети, вынуждая людей платить, хотя город мог бы построить их за счёт бюджета.Эти дороги нужны, независимо от того, платные они или нет. Особенно ими будет пользоваться коммерческий транспорт. Мы будем платить за проезд этого транспорта по платной дороге, так как коммерческие компании будут включать эту плату в стоимость перевозки. Логистика ляжет на плечи покупателей.Это будет отражено в цене товаров, которые перевозит этот транспорт. Обслуживание техники также станет дороже, потому что автомобили будут ездить по платной дороге и компании будут вынуждены оправдывать расходы на эту дорогу, - отметил Золотов.

Золотов отмечает, что платные дороги помогли Москве справиться с пробками. Однако он отмечает, что проезд по этим дорогам остается платным только для приезжих, которые находятся в городе менее суток. Это сделано для удобства гостей, работников и командированных, а также для снижения нагрузки на дороги со стороны транзитных водителей.

Экономист Андрей Жуковский отмечает, что опыт Москвы в управлении транспортными потоками и снижении пробок оказался весьма успешным. История с московскими скоростными диаметрами стала универсальным инструментом для предотвращения заторов, улучшения управления городом и создания более справедливой финансовой модели.

- Казань — это крупный город, который продолжает расти. В условиях урбанизации и увеличения численности населения, в том числе и в перспективе, внедрение подобных инструментов и проведение экспериментов становятся возможными. Это может стать примером для других городов-миллионников в нашей стране, - подчеркнул собеседник.

Концессионер второго платного участка Вознесенского тракта является ООО «Оптима-технологии».

В разговоре с журналистом «Вечерней Казани» директор компании Рустем Рафиков не стал раскрывать доходы от платного участка трассы, сославшись на коммерческую тайну. Хотя еще в прошлом году глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов заявлял, что платный участок трассы в сутки он приносит около миллиона рублей. При этом, Рафиков отметил, что трасса пользуется большой популярностью у жителей Казани, и около 90 процентов транспорта, который проезжает по ней, составляют легковые автомобили.

- Среднее количество проездов в сутки за все время с начала взимания платы с 10 марта 2025 года – составляет 13,8 тысячи. Общее количество проездов с 10 марта 2025 года 5,6 миллиона. В летний период количество проездов увеличивается, ведь часть населения города спешит домой в районы и на дачи, - отметил Рафиков.

Он также подчеркнул, что в Казани невозможно внедрить систему, аналогичную той, что действует в Москве, где,к примеру, как на Московском скоростном диаметре (МСД) проезд бесплатный для машин с московскими номерами и номерами Московской области.

- На автомобильной дороге МСД плата взымается за проезд в определенное время, а также действует скидка для жителей Москвы и Московской области. Но в нашем случае отделить автомобили жителей Казани от жителей других муниципальных образований невозможно, так как большинство проезжающих транспортных средств имеют код региона Татарстана. Вознесенский тракт - вылетная магистраль, предназначенная для комфортного и быстрого выезда и въезда в город, на которой транзитный поток незначительный. Что касается вопроса о примере МСД, то здесь некорректно сравнивать, т.к. «Вознесенский тракт» эксплуатируется на основе концессионного соглашения, которое предусматривает условие о возврате вложенных инвестиций, а оператором МСД является государственное казенное учреждение, - пояснил Рафиков.

По словам собеседника, платный участок Вознесенского тракта станет бесплатным после окончания концессионного договора. Однако будущее этого участка пока остается неопределенным.

- Мы используем эту дорогу на основании концессионного соглашения. Как и любое соглашение, оно имеет определённый срок действия. По истечении этого срока дорога снимается с баланса. Наше соглашение рассчитано на 24 года, поэтому оно истекает в 2048 году. На данный момент сложно предсказать, какое решение будет принято по поводу этой трассы после окончания действия соглашения. Кто получит её в баланс и как она будет функционировать — пока неизвестно. Это связано с тем, что горизонт планирования очень далёкий, - добавил Рафиков.

Директор ООО «Оптима-технологии» также уточнил, что их финансовая модель рассчитана на весь транспортный поток, и концессионное соглашение не предусматривает скидок для отдельных категорий граждан. Льготный проезд для автомобилей предусмотрен законодательством, где указано, кто освобождается от платы за проезд.

По словам депутата Госсовета Татарстана от КПРФ Николая Атласова, Вознесенский тракт важен для Казани как вылетная магистраль. Он также помогает снизить нагрузку на городской транспорт.

- Я, например, постоянно пользуюсь им, когда приезжаю в Казань из Челнов и уезжаю обратно. Могу сказать, что с появлением этой трассы добираться до центра города стало быстрее и проще, чем ранее, когда приходилось ездить через Мамадышский тракт. Поэтому отрицать полезность Вознесенского тракта нельзя, он для города нужен. Тем более, если вспомнить, что строительство этой трассы было запланировано еще советским генпланом Казани, - отметил политик.

Атласов также уточнил, что у многих жителей Казани возникают вопросы относительно платного участка. Понятное дело, никто не хочет платить лишние деньги. Однако строительство платного участка формально проводилось в рамках государственно-частного партнерства.

- К этому режиму были вынуждены прибегнуть, так как у государства после завершения строительства первой очереди Вознесенского тракта денег на строительство второй очереди в полном объеме уже не было. Поэтому пришлось привлекать частных инвесторов, которым необходимо отбить вложенные инвестиции. Так что платный характер магистрали установлен обоснованно, и я не думаю, что эту дорогу в обозримом будущем сделают бесплатной. Есть другой пример – это обход Нижнекамска и Набережных Челнов по М-7, который строился только за бюджетные средства, но на нем тоже ввели оплату. И это вызвало непонимание у многих жителей Нижнекамска и других населенных пунктов, - добавил Атласов.

Коллега спикера от КПРФ и Госсовета Татарстана Альберт Ягудин предложил сделать проезд по этой трассе бесплатным для местных жителей. Ведь трасса пользуется популярностью и востребована.

По мнению бывшего депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, Вознесенский тракт в Казани — яркий пример подражания Москве. Ведь столица одержима идеей капитализации городского пространства.

- Сначала это были платные парковки в центре города. Потом их зона расширилась до Садового кольца, Бульварного кольца, перешагнула ТТК и вплотную подошла к МКАД. Дело дошло и до запрета парковаться в собственных дворах, около домов по месту жительства. Теперь вот и платная трасса в Москве есть. И Казань это копирует. При этом нигде в мире платные дороги не приносят прибыль, доход. Собираемых денег едва хватает на поддержание этой инфраструктуры. Но наши деятели пытаются на ровном месте заработать. Начиная с умопомрачительного утильсбора (читай, налога, высосанного из пальца), который никакого отношения к утилизации не имеет, и кончая платными парковками, которые всё время дорожают, и платными дорогами в городе, - сказал Лысаков.

Собеседник предположил, что в скором времени придётся платить за передвижение по городу как пешеходам, так и автомобилистам. Но главный вопрос остается открытым: станет ли дорога доступным для казанцев или так и останется транзитным коридором для фур и тех, кто готов платить за комфорт.