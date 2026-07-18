Последние дни оказались для водителей непростыми: в очередях за бензином приходилось стоять по несколько часов. Для контроля за ситуацией в Татарстане даже создали оперштаб. Рассказываем, что происходит на казанских АЗС.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В июле в России проявился «бензиновый кризис». Причинами называют не только налеты дронов, но и искусственный ажиотаж, манипуляцию крупных игроков и желание поднять цены. Власти отмечают, что топлива достаточно — проблему создает лишь паника, которая заставляет наливать себе полные канистры «про запас». Прошлись по заправкам в разных районах Казани и поговорили со стоящими в очереди. Оказалось, никаких паникеров — только люди с пустыми баками, закрытые заправки и вера в лучшее.

«Думаю, через пару дней все наладится»

- Каждый день по 2,5-3 часа стоял на заправке. Бензин ведь нужен каждый день, — рассказывал корреспонденту «Вечерней Казани» таксист Мухаммад по пути на АЗС в Ново-Савиновском районе Казани. — Сегодня еще не заправлялся, но вижу, что машин стало меньше. Еще несколько дней назад по 70-100 машин стояло! Думаю, что через 2-3 дня уже все станет нормально.

Проблемы с бензином начались еще в июне — тогда некоторые заправки стали вводить ограничение на продажу топлива, а часть и вовсе временно закрылась. Например, на заправочных станциях «Татнефти» и «Газпрома» на машину продавали не более 20 литров топлива. Причинами назвали «равномерное обеспечение клиентов в период повышенной нагрузки» и «предотвращение искусственного ажиотажа». В июле жители начали проводить в очередях за бензином все больше времени, а частные заправки - поднимать цены. В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова заявили, что суточную норму бензина горожане стали раскупать всего за шесть часов.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Наконец, на этой неделе в Татарстане создали оперативный штаб для контроля за ситуацией с топливом. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Он доложил, что в республике работает 913 заправок, а в самой Казани — 177. При этом, по словам Песошина, татарстанские производители выполняют свои обязательства по обеспечению топливом в полном объеме и, более того, увеличивают поставки на все свои АЗС.

Минниханов поручил ежедневно докладывать о состоянии топливного рынка и не допустить перерастания временных перебоев в системную проблему.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Штаб проводит проверки фактов отсутствия топлива и необоснованного роста цен. Особый контроль — за обеспечением общественного транспорта, скорой помощи, коммунальных, дорожных и сельхозслужб. А МВД и Госавтоинспекции поручили обеспечить общественный порядок на АЗС, не допускать перекрытия дорог, конфликтов и нарушений при хранении и перевозке топлива и его незаконной перепродажи.

Оцениваем ситуацию на казанских заправках

В середине недели корреспонденты «Вечерней Казани» уже проходились по заправкам Ново-Савиновского района. Тогда на большинстве АЗС бензина вовсе не оказалось - работали лишь дизельные колонки. Даже на пустых заправках уже копились очереди, а один из водителей незаметно заправлял канистру и прятал в пакет.

Мы вышли за бензином в субботний день — ближайшие АЗС в Приволжском районе оказались пустыми. Проезжавшая рядом пара подсказала, что смотреть, где заправиться, лучше в специальных чатах в соцсетях.

- Мы заправились на «Таиф» около Горкинско-Ометьевского леса — простояли в очереди сегодня всего 20-30 минут, а 92-й и вовсе отпускали без очередей, — рассказали Алина и Тимур.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

На Проспекте Победы очереди остались. Например, на «Татнефти» собралось около 40 машин, а на «Таиф» - около 15. Группа, попросившая назвать себя «молодежь» заметила, что сегодня ситуация лучше, чем вчера, — бензин на заправку привезли, а очереди стали заметно короче. Один из мужчин пояснил, что у него полбака, поэтому он не стоит в очереди, а подъехал, когда стало свободнее. Автовладельцы также предположили, что ажиотаж создают те, у кого в баке еще есть топливо, — они просто заливают бензин про запас. Как отметили несколько автомобилистов, в ожидании они простояли по 40-50 минут. Таксист Андрей Павлович уверил, что ситуацию создали специально.

- Я не из тех, кто создает ажиотаж, — улыбалась женщина за рулем автомобиля. — Просто приехала заправиться — у меня на приборной панели уже красная стрелка показывает. Стояла около сорока минут, скоро уже моя очередь. Я не тревожный человек — мне нормально.

- Подойдите к каждому второму — у них полбака! Я видел, как в канистры наливали, — возмущался мужчина в конце этой очереди.

Как рассказал водитель по имени Илья, «операторы-заправщицы сказали, что бензин привозят ровно также, как и раньше - просто раскупают быстрее». Журналиста «Вечерней Казани» те же сотрудницы попросили написать, чтобы сами казанцы искусственно не создавали ажиотаж. «Бензин есть, проблем нет!», — уверяла заправщица. Рядом двое мужчин радовались, что наконец-то нашли АЗС и с «92», и с «95». На Гаврилова таксист пожаловался, что вчера стоял в очереди 2,5 часа. Сегодня - всего 10 минут, но очередь так и не двигается.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Вчера-позавчера вообще не видел, чтобы бензин где-то был… Сегодня хоть появился — положительный момент. Еще знаете, я обычно в «Таиф» заправляюсь, но сегодня во всех их заправках вообще бензина нет. Вот приехал на «Татнефть», — рассказал водитель Сергей, стоящий в очереди на АЗС у торгового центра XL.

Мужчина в очках на той же заправке сначала сухо ответил, что относится к «обстановке в стране» с пониманием и готов простоять хоть два часа. После этих слов он отошел, но скоро вернулся и добавил: «И Родину защищать, кстати, тоже готов». И в Приволжском, и в Кировском, и в Ново-Савиновском районе города нашлись пустые заправки. Как рассказала сотрудница «Лукойла», весь бензин у них смели утром. При этом, когда будет следующий завоз, неизвестно.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

В других очередях водители рассказывали, что стоят уже по 30-40-60 минут. Единственный замеченный среди десятков машин мотоциклист захотел обратиться к жителям Казани: «Хотел бы сказать, чтобы люди перестали впрок закупать бензин. И не надо заезжать, когда у тебя в баке еще 5-7 литров бензина. Вопрос - зачем? Нет дефицита».

Судя по сообщениям в социальных сетях, к вечеру ситуация на многих заправках улучшилась — в очередях остается всего по несколько машин. А может, дело в том, что стоять просто не за чем? По крайней мере, пока.

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