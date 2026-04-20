Конфликт между застройщиком и жителями домов на Меридианной из-за строительства продолжается уже несколько лет. Реконструкция теплопункта привела к планам возвести высотное ЖК. Теперь жильцы оспаривают законность строительства во дворе.

Реконструкция, перешедшая в строительство



В марте прошлого года «Вечерняя Казань» рассказала о планах реконструкции здания в Ново-Савиновском районе Казани. На участке площадью 0,5 гектара по адресу Меридианная, 17а, между проспектом Ямашева, улицами Четаева, Абсалямова и Меридианной, планировали отремонтировать здание, которое ранее служило центральным тепловым пунктом (ЦТП), но, как оказалось в дальнейшем, там застройщик решил построить 20-этажку. После завершения работ, как сообщил еще в марте прошлого года нашему изданию представитель застройщика, здание собирались использовать для образовательных целей и предоставления услуг.

Но в итоге, по словам местных жителей, застройщик еще в прошлом году успел переложить инженерные сети и начал ограждать территорию под строительство 20-этажного монолитного многоквартирного дома на 232 квартиры. Этими новостями жильцы оказались недовольны

Известно, что жилой комплекс «Зенит» на стилобате, согласно проектной документации, будет достигать высоты до 100 метров. Строительство его началось 18 марта 2026 года, но пока на месте кроме ограждений ничего нет. Разрешение на строительство действует до 30 июня 2028 года. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2027 года, а передача ключей должна состояться не позднее 1 июля 2028 года. Стоимость строительства нового ЖК составит 805,5 миллиона рублей. В документе также говорится о планируемом строительстве паркинга на 116 мест, двух детских и спортивных площадок, тротуаров, озеленении и велопарковок.

Дворы, по словам жильцов, плотно забиты автомобилями, из-за чего иногда не может проехать скорая помощь. Ближайшие школы и детские сады переполнены, а инженерные сети едва справляются с нагрузкой.

- Никто не информировал нас, и мы сами начали разбираться в ситуации. Еще осенью 2024 года, мы узнали о планах строительства дома. При этом никаких собраний у нашего дома или соседних домов не проводилось. Мы направили запросы в управляющие компании всех домов, включая наше ТСЖ, но не получили ответа.Лишь в последнем ответе мы узнали, что якобы существует соглашение между ТСЖ и организацией, переносившей трубы (не застройщиком, хотя он является заинтересованным лицом), о компенсации в натуральной форме. Всё это было сделано без ведома собственников, - отметила активистка и местная жительница Гузель Гарипова.

По словам одного из местных жителей Михаила, если бы собственники квартир близлежащих домов знали об этом заранее, они не согласились бы на перенос труб. Ведь это мешает жильцам близлежащих домов.

- Трубы проходят слишком близко к дому — всего в метре. Это мешает нам использовать прилегающую территорию: там нельзя копать или проводить работы. Такое соседство вызывает недовольство. Даже если бы жильцы смирились с этим, мы могли бы потребовать ремонта крыши или других улучшений, но это только предположение. Почему не проводились торги? Потому что земля не представляла интереса для строительства. Но после того как коммуникации перенесли за счёт собственников без их ведома, земля стала привлекательной для застройщиков, - сетует Михаил.

В марте прошлого года в разговоре с корреспондентом «Вечерней Казани» жильцы с района выразили обеспокоенность тем, что высотный дом ЖК может затенить их жилища, что приведёт к недостатку солнечного света. Также они опасались, что строительные работы могут вызвать трещины в фундаменте соседних домов из-за воздействия на грунт и возможных проблем со старой канализацией, которая не справится с дополнительной нагрузкой.

- Мы создали активную группу, которая обратилась в прокуратуру и другие органы. Участники группы провели большую работу и выяснили, что участок земли незаконно перешел в частную собственность. Кроме того, коммуникации были перенесены без согласия жильцов-собственников. Мы дважды посещали приёмы у заместителей прокурора Татарстана к Альберту Суяргулову, - сказала Гарипова.

Прокуратура Татарстана, как сообщила собеседница со ссылкой на ответ ведомства, проверяет законность перераспределения земельного участка и формирования нового, также «синие мундиры» рассматривают возможность подачи иска в суд.

И это не единственное скандальное место застройки, ведь строительство ЖК «Давинчи» (Davinci) на улице Абсалямова в Ново-Савиновском районе Казани тоже сопровождается серьезным недовольством местных жителей. Там жители соседних домов (в частности, дома №35) выступают против возведения 19-этажного здания, которое строят прямо у них во дворе, на расстоянии около 30 метров от существующего жилья.

Местные жители подали коллективные жалобы в Минстрой Татарстана, утверждая, что строительство нарушает нормы инсоляции и может привести к трещинам в соседних домах. Работы на объекте начались в августе 2023 года. Проект включает 19-этажный одноподъездный дом на 150 квартир, завершение строительства планируется на третий квартал 2028 года. Жители других новых домов на улице Абсалямова, таких как дом №17, уже судятся с застройщиком ООО «СЗ КАМАСТРОЙ-НЧ» из-за проблем с водоснабжением и других недостатков.

Мэрия Казани сообщила изданию, что управление архитектуры и градостроительства города согласовало архитектурный облик нового жилого комплекса. В него войдут многоквартирный дом, встроенный детский сад и парковка на уровне стилобата.

«Застройщику выдали разрешение на строительство, так как все необходимые документы соответствуют Градостроительному кодексу России. Отказать в этом не было причин, а немотивированный отказ противоречит закону», - пояснили в исполкоме Казани.

По словам активистки Гариповой, исполнитель, который занимается строительными работами, до сих пор не ответил на письменное обращение местных жителей, в котором они рассказали о ходе надзора. Представители компании молчат.

- Уже идёт огораживание территории, а от исполнителей нет никакой реакции. Прошло уже около десяти дней, но ответа всё нет. Мы не знаем, чего ожидать и стоит ли вообще надеяться на что-то. Если ситуация не изменится, это будет вопиющей несправедливостью по отношению к жителям одиннадцати домов. Мы собрали около тысячи подписей против строительства. У меня на руках есть все эти подписи. Они принадлежат жителям не только нашего дома, но и всех домов, которые так или иначе затронуты этим проектом, - посетовала Гарипова.

Спикер добавила, что на Меридианной уже установили ограждения вокруг будущей стройплощадки. И там во всю ходят люди.

- Я не знаю, риелторы это или будущие покупатели. Но собственники квартир имеют право распоряжаться своим имуществом, а не только председатель ТСЖ или управляющие компании. Управляющая компания должна была вынести это предложение на обсуждение с жильцами, организовав собрание.Если жильцы не согласны с переносом коммуникаций, они могут выразить своё несогласие. Если же они согласны, то нужно обсудить условия: какую компенсацию они хотят получить за это? Важно, чтобы все вопросы решались с учётом мнения собственников.К сожалению, этого не произошло. У людей фактически отобрали их территорию без должного обсуждения и учёта их интересов, - уточнила Гарипова.

Местные жители ожидают, что ситуация разрешится в их пользу или будет найден компромисс, учитывающий их пожелания относительно будущего использования данного земельного участка.

Представители застройщика не отреагировали на запрос «Вечерней Казани».

Что за застройщик?

На улице Мередианная работает застройщик ООО «Специализированный застройщик (СЗ) Меридиан». «Меридиан» строит ЖК «Зенит» на пересечении улиц Четаева и Мередианной и входит в группу компаний, связанных с брендом WinDom. Основной проект компании — ЖК «Зенит». Также у компании есть квартиры и машино-места в небоскребе ЖК «Лазурные Небеса».

Генеральным директором и единственным учредителем 100 процентной доли является Игорь Захаров. Он также известен как владелец компании WinDom, развивающей коттеджный поселок «Изумрудный Village».

По данным из системы «Контур Фокус», полный тёзка Захарова является владельцем восьми строительных компаний: ООО «ВД-Строй», ООО «СЗ „Сабантуй“», ООО «Винстройинвест», ООО «СЗ „Меридиан“», ООО «Виндом», ООО «СЗ „Виндом-1“», ООО «СЗ „ЖК Волков“» и ООО «СЗ „Виндом-2“».