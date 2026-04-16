Архитектор Валеева показала, как сейчас выглядит казанский ТЮЗ
Реставраторы стараются найти баланс между историческими элементами и новыми решениями.
В столице республики продолжаются ремонтно-реставрационные работы в здании Театра юного зрителя. Архитектор Елена Валеева, сопровождавшая закрытую экскурсию для студентов, показала, как сейчас выглядит историческое здание.
На фото видно, что все декоративные элементы тщательно сохраняются и обновляются косметически, в здании еще стоят строительные леса, некоторые помещения требуют внутренних отделочных работ. Над зданием работают архитекторы Эльза Ризванова, Маша Маркелова и Алина Шайхуллина, которые как раз ищут баланс между новым и старым.
В своем посте Валеева выразила слова благодарности главе комитета по охране ОКН Ивану Гущину и начальнику отдела сохранения объектов культурного наследия Эльзе Бабушевой за преданность делу.
Ранее сообщалось, что реставрация ждет еще один объект ОКН в Казани. За 19 миллионов рублей в столице республики обновят здание Ксенинской гимназии на улице Лобачевского.
