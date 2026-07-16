Более 8 тысяч казанцев накажут за парковку авто на газонах
Нарушения выявляют в автоматическом режиме с помощью системы фотофиксации.
С начала текущего года в столице республики зафиксировали 8,4 тысячи случаев парковки на газонах. Материалы на каждого водителя направили в административную комиссию, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Нарушения выявляют с помощью программно-аппаратных комплексов «Дозор-МП», которые работают автоматически. Запрещенными для парковки территориями являются любые озелененные места, а именно газоны и участки, находящиеся выше проезжей части и отделенные бордюром. На снимках также должны быть заметны кустарники, деревья, трава и прочее.
Напомним, что в Казани разрабатывается цифровой реестр зеленых насаждений. Он уже используется комплексной муниципальной геоинформационной системой города. Инновация позволит эффективнее выявлять случаи парковки в запрещенных местах, в том числе зимой.
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