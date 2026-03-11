Памятник находился на хранении с 2004 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На Карла Маркса поставят бюст немецкого философа и общественного деятеля, в честь которого и названа улица. Памятник больше 20 лет пылился на складе после демонтажа. Его разместят у дома № 69, сообщили в отделе охраны объектов культурного наследия Управления архитектуры и градостроительства города.

Отметим, что бюст Карла Маркса — это объект культурного наследия регионального значения. Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой бюст мыслителя, установленный на гранитном постаменте. Впервые его установили в 1949 году в сквере имени Карла Маркса на улице Свердлова. Монумент демонтировали в 2004-м из-за масштабной реконструкции улицы Петербургской и изменения ее статуса: пешеходная зона стала проезжей частью.

Ранее сообщалось, что в Казани приступили к ремонту памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. На плиты снова нанесут фамилии и инициалы более 3,5 тысячи человек.

