Бюст Карла Маркса появится на одноименной улице в Казани
Памятник находился на хранении с 2004 года.
На Карла Маркса поставят бюст немецкого философа и общественного деятеля, в честь которого и названа улица. Памятник больше 20 лет пылился на складе после демонтажа. Его разместят у дома № 69, сообщили в отделе охраны объектов культурного наследия Управления архитектуры и градостроительства города.
Отметим, что бюст Карла Маркса — это объект культурного наследия регионального значения. Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой бюст мыслителя, установленный на гранитном постаменте. Впервые его установили в 1949 году в сквере имени Карла Маркса на улице Свердлова. Монумент демонтировали в 2004-м из-за масштабной реконструкции улицы Петербургской и изменения ее статуса: пешеходная зона стала проезжей частью.
Читайте также: Карл Маркс и революционеры снова «с нами». Не пора ли увековечить ученых и инженеров?
