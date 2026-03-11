Городская среда
11 марта 18:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Бюст Карла Маркса появится на одноименной улице в Казани

Памятник находился на хранении с 2004 года.

Бюст Карла Маркса появится на одноименной улице в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На Карла Маркса поставят бюст немецкого философа и общественного деятеля, в честь которого и названа улица. Памятник больше 20 лет пылился на складе после демонтажа. Его разместят у дома № 69, сообщили в отделе охраны объектов культурного наследия Управления архитектуры и градостроительства города.

Отметим, что бюст Карла Маркса — это объект культурного наследия регионального значения. Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой бюст мыслителя, установленный на гранитном постаменте. Впервые его установили в 1949 году в сквере имени Карла Маркса на улице Свердлова. Монумент демонтировали в 2004-м из-за масштабной реконструкции улицы Петербургской и изменения ее статуса: пешеходная зона стала проезжей частью.

Ранее сообщалось, что в Казани приступили к ремонту памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. На плиты снова нанесут фамилии и инициалы более 3,5 тысячи человек.

Читайте также: Карл Маркс и революционеры снова «с нами». Не пора ли увековечить ученых и инженеров?

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.