Центр Казани могут перекрыть для машин и пешеходов из-за Дня молодежи
Проезд ограничат по «Миллениуму» и по улице вдоль набережной.
В связи с празднованием Дня молодежи 27 июня в столице республики при необходимости могут ограничить движение для автомобилей и пешеходов на нескольких участках центра города. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.
С 6:00 до 22:00 27 июня парковку и движение могут запретить на улице Подлужной на участке от съезда с моста «Миллениум» до улицы Толстого и на съездах с улицы Вишневского.
При необходимости проход могут запретить по мосту «Миллениум», на участке от улицы Фатыха Амирхана до улицы Вишневского с 15:00 до 22:00 27 июня.
В ГАИ жителей попросили заранее планировать свой маршрут и соблюдать требования регулировщиков.
Центральной площадкой Дня молодежи традиционно станет экстрим-парк «УРАМ». Там будут работать тематические пространства, спортивные и образовательные площадки.
Ранее сообщалось, что с 25 июня по 28 октября участок улицы Декабристов в Казани перекроют для машин и пешеходов. Там проходит реконструкция канализационного коллектора.
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