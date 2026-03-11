Центр стрельбы из лука в Казани построили на 15%
Рабочие уплотняют грунт, возводят монолитные стены.
В Московском районе Казани продолжают строить Центр стрельбы из лука. Работы выполнены пока на 15 процентов. На данный момент рабочие занимаются уплотнением грунта, обратной засыпкой и возведением монолитных стен. Также идет монтаж 182 тонн металлоконструкций и сборка опалубки (строительная конструкция) перекрытия административно-бытового корпуса.
Некоторые работы уже завершены, например разработан котлован, вынесены инженерные сети, выполнено вдавливание свай, проведена установка и гидроизоляция ростверка (часть конструкции фундамента) и манежа. Помимо прочего, установлены монолитные железобетонные колонны манежа и смонтированы стены административно-бытового корпуса второго этажа.
Спорткомплекс займет площадь более шести тысяч «квадратов» на базе ФСО «Тасма». За смену центр смогут посещать сто человек. А ежедневно планируется принимать до четырех смен, то есть 400 посетителей.
В здании появится стрелковый зал с покрытием из искусственного газона, где спортсмены смогут практиковаться в стрельбе из лука на двух дистанциях: 70 и 18 метров. Планируется установить и уличный полигон размером в сто «квадратов», сообщили в комитете физкультуры и спорта.
Ранее сообщалось, что центр развития футбола в Казани откроют в августе 2026 года. Проект завершен чуть более чем наполовину.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.