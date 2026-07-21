Городская среда
21 июля 23:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Число бесплатных велопарковок в Казани увеличилось

Горожане могут оставить своего двухколесного друга у метро и пересесть на поезд.

Число бесплатных велопарковок в Казани увеличилось

Автор фото: МУП «Метроэлектротранс»

Хорошая новость для любителей покататься на велосипеде. В Казани по просьбе горожан открыли новые бесплатные велопарковки, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Они появились, в частности, на трех станциях метро - «Авиастроительной», «Дубравной» и «Проспекте Победы». Теперь жители города могут, доехав до метро на велосипеде, оставить его в безопасном месте и пересесть на поезд.

«Решение призвано объединить удобство общественного транспорта с пользой физической активности», - прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Ранее мы писали, что количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399. В реестр включены машино-места еще на двух десятках улиц.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.