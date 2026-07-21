Число бесплатных велопарковок в Казани увеличилось
Горожане могут оставить своего двухколесного друга у метро и пересесть на поезд.
Хорошая новость для любителей покататься на велосипеде. В Казани по просьбе горожан открыли новые бесплатные велопарковки, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Они появились, в частности, на трех станциях метро - «Авиастроительной», «Дубравной» и «Проспекте Победы». Теперь жители города могут, доехав до метро на велосипеде, оставить его в безопасном месте и пересесть на поезд.
«Решение призвано объединить удобство общественного транспорта с пользой физической активности», - прокомментировали в пресс-службе предприятия.
Ранее мы писали, что количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399. В реестр включены машино-места еще на двух десятках улиц.
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