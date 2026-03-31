Что изменится в общественных пространствах Казани к началу лета
Стартовала подготовка.
Подготовка общественных пространств Казани к летнему сезону стартовала, начаты ремонт инфраструктуры, обновление игровых зон и подготовка водоемов. Работы пройдут в рамках общегородского двухмесячника по санитарной очистке, сообщили в мэрии.
В парках идет ремонт элементов благоустройства, обновление и покраска малых архитектурных форм, специалисты приводят территории в порядок. Поврежденные урны, ограждения и другие элементы обновят или заменят новыми. В парке «Сосновая роща» обновят плитку на лестнице, в парках «Весна» и «Светлая долина» заменят деревянные настилы, а в парке «Черное озеро» отремонтируют беговую дорожку. Там же к концу апреля начнется подготовка чаши водоема.
Во многих парках города появятся новые или отремонтированные детские и спортивные площадки. В парке «Континент» заменят детский игровой комплекс и часть оборудования, в парке «Комсомолец» обновят канаты на детской площадке. На бульваре «Ак Чәчәкләр» поставят новые качели, отремонтируют игровое оборудование, а в парке Горького обновят отдельные элементы детской площадки.
В Горкинско-Ометьевском лесу также обновится детская площадка, в парке по улице Мира пройдет замена детского игрового комплекса. Канаты на детской площадке уже заменили в парке у ДК имени Саид-Галиева.
В парке Победы и Лядском саду частично заменят спортивные снаряды, на набережной Казанки установят новую волейбольную сетку.
Часть работ по обновлению будет проходить в течение всего лета.
Ранее стало известно, как благоустроят парки Казани. Общественные пространства города по очереди получают «вторую жизнь».
