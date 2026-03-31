Городская среда
31 марта 17:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Что изменится в общественных пространствах Казани к началу лета

Стартовала подготовка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Подготовка общественных пространств Казани к летнему сезону стартовала, начаты ремонт инфраструктуры, обновление игровых зон и подготовка водоемов. Работы пройдут в рамках общегородского двухмесячника по санитарной очистке, сообщили в мэрии.

В парках идет ремонт элементов благоустройства, обновление и покраска малых архитектурных форм, специалисты приводят территории в порядок. Поврежденные урны, ограждения и другие элементы обновят или заменят новыми. В парке «Сосновая роща» обновят плитку на лестнице, в парках «Весна» и «Светлая долина» заменят деревянные настилы, а в парке «Черное озеро» отремонтируют беговую дорожку. Там же к концу апреля начнется подготовка чаши водоема.

Во многих парках города появятся новые или отремонтированные детские и спортивные площадки. В парке «Континент» заменят детский игровой комплекс и часть оборудования, в парке «Комсомолец» обновят канаты на детской площадке. На бульваре «Ак Чәчәкләр» поставят новые качели, отремонтируют игровое оборудование, а в парке Горького обновят отдельные элементы детской площадки.

В Горкинско-Ометьевском лесу также обновится детская площадка, в парке по улице Мира пройдет замена детского игрового комплекса. Канаты на детской площадке уже заменили в парке у ДК имени Саид-Галиева.

В парке Победы и Лядском саду частично заменят спортивные снаряды, на набережной Казанки установят новую волейбольную сетку.

Часть работ по обновлению будет проходить в течение всего лета.

Ранее стало известно, как благоустроят парки Казани. Общественные пространства города по очереди получают «вторую жизнь».

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
