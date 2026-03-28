Что предложил инвестор Ильсуру Метшину на полуострове Локомотив
Мэр Казани одобрил проекты реновации территории.
На совещании, посвященном реновации полуострова Локомотив, были рассмотрены поступившие от инвестора – Казанского завода малотоннажной химии – предложения. Проект, который одобрил Ильсур Метшин, предполагает трансформацию двух расположенных на полуострове участков.
Так, на территории детской парусной школы «Авиатор», согласно проекту, будет построено современное здание тренировочной базы с учебными классами для школы, тренерскими, раздевалками, сушилками, мастерской по ремонту спортинвентаря, эллинга хранения для спортивных яхт.
На территории спортивной школы предлагается организовать кемпинги при проведении региональных соревнований и зону спортивных тренажеров с универсальной спортивной площадкой, а входную группу для учеников школы расположить с восточной стороны участка вдоль фасада Прилуцкого молельного дома.
Что касается второго участка, от Волги до пересечения двух улиц, здесь по проекту будет располагаться «парадный вход» для яхт-клуба – павильон «Капитания», где планируется разместить федерацию судомодельного спорта, мастерские и администрацию клуба. В планах также выделение акватории для судомоделистов с оборудованными зрительными местами, спортивная зона с тремя площадками для пляжного волейбола и площадки «воркаут».
Проект предполагается реализовать поэтапно, в течение нескольких лет, с вложением частных средств, пишет пресс-служба мэрии Казани.
