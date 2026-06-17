Городская среда
17 июня 00:38
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«Вечерняя Казань»

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Что приготовили для жителей Казани организаторы Сабантуя на Лебяжьем

Добраться до площадки можно будет на бесплатных шаттлах.

Что приготовили для жителей Казани организаторы Сабантуя на Лебяжьем

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанцев и гостей города приглашают 20 июня в лесопарковую зону озера Лебяжье на национальный праздник Сабантуй. Что ждет зрителей, рассказали в администрации Кировского и Московского районов города.  

Праздник начнется в 9 часов. В 11 часов на главной концертной площадке пройдет театрализованный пролог, в котором примут участие фольклорные ансамбли и творческие коллективы. После пролога зрители увидят выступления Ришата Тухватуллина, Гузели Уразовой, Гульназ Асаевой, Марата Галимова, Марата Яруллина, ИРКЭ, Алины Шарипзяновой, Эльмиры Калимуллиной.  

Планируется работа подворий из шести районов республики. Для горожан проведут национальные спортивные состязания, в том числе корэш, лазание на столб, бой мешками, бег с коромыслом, в мешках (в штанах), с ложками и яйцами, перетягивание палки. В программе также различные мастер-классы, народные игры и зажигательные русско-татарские танцы,  выставка «Сенной базар» с изделиями и ремесленными находками, любимые угощения — чак-чак и эчпочмак, работа зоны фуд-корта с 36 точками питания, выставка-продажа работ умельцев татарских народных промыслов.  

Горожанам напомнили, что добраться до праздничной площадки можно будет на бесплатных шаттлах, которые будут набирать пассажиров на остановке общественного транспорта «Жилой массив Ремплер» (ориентир - заправка «Татнефть», ул. Залесная), на парковке гипермаркета «Мегастрой» (Горьковское шоссе, 28) и с остановки «Осиново», а также на автобусах № 36, 72, 46 по Горьковскому шоссе.  

Для автомобилистов организуют парковки возле лагерей «Заречье» и «Солнечный», а также у лыжной базы «Динамо».

Ранее сообщалось, что из-за саммита АСЕАН в Казани перекроют мост через Кабан. Транспорт пустят в объезд, три автобусных маршрута изменят.

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