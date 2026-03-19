Городская среда
19 марта 08:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дом Шагизиганова в Казани не признали объектом культурного наследия

Здание в Кировском районе исключили из списка выявленных ОКН после осмотра и анализа специалистов.

Автор фото: скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение не включать дом Шаймуллы Шагизиганова в реестр памятников. Здание расположено в Кировском районе Казани, в исторической Адмиралтейской слободе.

Специалисты провели осмотр и тщательный анализ объекта. По его итогам они пришли к выводу, что дом не обладает признаками культурного наследия. Приказ об исключении из соответствующего списка подписал председатель комитета Иван Гущин. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее мы писали, что в Татарстане научились искать ОКН под землей без раскопок. Такая система аэроразведки признана лучшей в России.

Также Гущин рассказал о сложностях приспособления ОКН в Татарстане. Приспособить объект под современные нужды, сохранив его историко‑культурную ценность и обеспечив безопасность, является комплексной задачей.

