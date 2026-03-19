Здание в Кировском районе исключили из списка выявленных ОКН после осмотра и анализа специалистов.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение не включать дом Шаймуллы Шагизиганова в реестр памятников. Здание расположено в Кировском районе Казани, в исторической Адмиралтейской слободе.

Специалисты провели осмотр и тщательный анализ объекта. По его итогам они пришли к выводу, что дом не обладает признаками культурного наследия. Приказ об исключении из соответствующего списка подписал председатель комитета Иван Гущин. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

