Специалисты займутся переврезкой участка водопровода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В домах двух улиц Вахитовского района Казани временно отключат водоснабжение. Причина – переврезка участка водопровода в районе Волжского водозабора.

Воды не будет с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля по следующим адресам:

улица Япеева, 19; 25,

улица Нагорная, 29, 35/18.

В это же время в части Вахитовского и Приволжского районов возможно понижение давления воды — ориентировочно вода будет поступать только до первого этажа, сообщает Водоканал.

Горожанам напомнили, что заявки на подвоз воды автоцистернами можно подать по телефону 231-62-60, и попросили их заранее запастись водой.

