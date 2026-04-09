Городская среда
9 апреля 23:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дома Вахитовского района Казани на время останутся без воды

Специалисты займутся переврезкой участка водопровода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В домах двух улиц Вахитовского района Казани временно отключат водоснабжение. Причина – переврезка участка водопровода в районе Волжского водозабора. 

Воды не будет с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля по следующим адресам:

улица Япеева, 19; 25,

улица Нагорная, 29, 35/18.  

В это же время в части Вахитовского и Приволжского районов возможно понижение давления воды — ориентировочно вода будет поступать только до первого этажа, сообщает Водоканал.  

Горожанам напомнили, что заявки на подвоз воды автоцистернами можно подать по телефону 231-62-60, и попросили их заранее запастись водой.

Ранее сообщалось, что в Казани на месяц перекроют улицу Ботаническую. Движение транспорта ограничат рядом с зоопарком из-за водопроводных работ.

