Дома Вахитовского района Казани на время останутся без воды
Специалисты займутся переврезкой участка водопровода.
В домах двух улиц Вахитовского района Казани временно отключат водоснабжение. Причина – переврезка участка водопровода в районе Волжского водозабора.
Воды не будет с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля по следующим адресам:
улица Япеева, 19; 25,
улица Нагорная, 29, 35/18.
В это же время в части Вахитовского и Приволжского районов возможно понижение давления воды — ориентировочно вода будет поступать только до первого этажа, сообщает Водоканал.
Горожанам напомнили, что заявки на подвоз воды автоцистернами можно подать по телефону 231-62-60, и попросили их заранее запастись водой.
Ранее сообщалось, что в Казани на месяц перекроют улицу Ботаническую. Движение транспорта ограничат рядом с зоопарком из-за водопроводных работ.
