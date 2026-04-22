Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани из-за понижения температуры провели обработку дорог противогололедными материалами, было израсходовано восемь тонн реагента. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Во время обработки особое внимание было уделено потенциально опасным участкам, включая мосты, эстакады, развязки и путепроводы.

Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что 23 апреля республику снова ждут снег, мокрый снег и дождь. В ночные часы термометры покажут -4…+2. Днем – максимум 2–10 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 24–25 апреля прогнозируются дожди. Днем температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.

