Дороги Казани из-за резкого похолодания обработали восемью тоннами реагента
Водителей просят быть предельно внимательными.
В Казани из-за понижения температуры провели обработку дорог противогололедными материалами, было израсходовано восемь тонн реагента. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Во время обработки особое внимание было уделено потенциально опасным участкам, включая мосты, эстакады, развязки и путепроводы.
Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее сообщалось, что 23 апреля республику снова ждут снег, мокрый снег и дождь. В ночные часы термометры покажут -4…+2. Днем – максимум 2–10 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 24–25 апреля прогнозируются дожди. Днем температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.
