Движение на улице Затонской в Казани перекроют до конца октября
На участке пройдет строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации.
На двух участках улицы Затонской в Казани временно ограничат движение. Специалисты займутся строительством магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Ограничительная мера будет действовать с 12 августа по 31 октября, уточнили в комитете внешнего благоустройства.
На это время будут полностью закрыты тротуары и частично ограничено движение транспорта на участках от улицы Затонской до домов №2а и №4 по улице Старо-Аракчинской.
Ранее мы писали, что движение по улице Петра Витера в Казани ограничат на три месяца. Специалисты будут восстанавливать участок коллектора ливневой канализации.
Также сообщалось, что в Казани снова перекроют улицу Шишкина на два месяца. Ограничения обусловлены возведением нового жилого комплекса.
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