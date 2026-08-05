На участке пройдет строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На двух участках улицы Затонской в Казани временно ограничат движение. Специалисты займутся строительством магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Ограничительная мера будет действовать с 12 августа по 31 октября, уточнили в комитете внешнего благоустройства.

На это время будут полностью закрыты тротуары и частично ограничено движение транспорта на участках от улицы Затонской до домов №2а и №4 по улице Старо-Аракчинской.

Ранее мы писали, что движение по улице Петра Витера в Казани ограничат на три месяца. Специалисты будут восстанавливать участок коллектора ливневой канализации.

Также сообщалось, что в Казани снова перекроют улицу Шишкина на два месяца. Ограничения обусловлены возведением нового жилого комплекса.

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