Двухэтажное здание было построено в 1935 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многоквартирный дом на улице Ленинградкой, 21 собираются снести. Дом признан аварийным. Его построили еще в 1935 году. Постановление появилось на сайте мэрии Казани.

Собственники жилых помещений обязаны снести дом в течение шести месяцев и вывезти строительный мусор. Если этого не сделать, то управление жилищной политики исполкома должно будет расселить жильцов до 1 января 2031 года.

Общая площадь помещений в двухэтажном здании — 677,8 «квадрата». В здании три подъезда и 11 квартир.

Ранее сообщалось, что новые квартиры получили около семи тысяч казанцев, проживающих в аварийных домах. В очереди на снос или реконструкцию – еще 106 домов.

