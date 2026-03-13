Городская среда
13 марта 12:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Еще один аварийный дом собираются снести в Казани

Двухэтажное здание было построено в 1935 году.

Еще один аварийный дом собираются снести в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многоквартирный дом на улице Ленинградкой, 21 собираются снести. Дом признан аварийным. Его построили еще в 1935 году. Постановление появилось на сайте мэрии Казани.

Собственники жилых помещений обязаны снести дом в течение шести месяцев и вывезти строительный мусор. Если этого не сделать, то управление жилищной политики исполкома должно будет расселить жильцов до 1 января 2031 года.

Общая площадь помещений в двухэтажном здании — 677,8 «квадрата». В здании три подъезда и 11 квартир.

Ранее сообщалось, что новые квартиры получили около семи тысяч казанцев, проживающих в аварийных домах. В очереди на снос или реконструкцию – еще 106 домов.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.