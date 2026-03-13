Еще один аварийный дом собираются снести в Казани
Двухэтажное здание было построено в 1935 году.
Многоквартирный дом на улице Ленинградкой, 21 собираются снести. Дом признан аварийным. Его построили еще в 1935 году. Постановление появилось на сайте мэрии Казани.
Собственники жилых помещений обязаны снести дом в течение шести месяцев и вывезти строительный мусор. Если этого не сделать, то управление жилищной политики исполкома должно будет расселить жильцов до 1 января 2031 года.
Общая площадь помещений в двухэтажном здании — 677,8 «квадрата». В здании три подъезда и 11 квартир.
Ранее сообщалось, что новые квартиры получили около семи тысяч казанцев, проживающих в аварийных домах. В очереди на снос или реконструкцию – еще 106 домов.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.