Городская среда
24 июня 17:35
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«Вечерняя Казань»

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Фасад казанского дома украсили муралом о семейных ценностях

Для создания арт-объекта использовали 120 баллонов аэрозольной краски.

Фасад казанского дома украсили муралом о семейных ценностях

Автор фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

В Казани на фасаде дома по улице Тихомирнова, 7 появился мурал, который отражает семейные ценности: он посвящен дому и преемственности поколений. На роспись художники потратили 120 баллонов аэрозольной краски. А работа заняла около недели, сообщили в мэрии.

Над муралом работали три автора – Igou, Andrey, Makarone и Marats. Для нанесения рисунка на высотный фасад использовалась 22-метровая автовышка. Замысел изображения раскрывается через знакомые каждому детали: уютные окна, резные наличники и теплый свет, который ассоциируется с домашним очагом, заботой и памятью.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов по благосостоянию семей. Потенциально возможный остаток средств у семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 67,2 тысячи рублей в месяц.

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