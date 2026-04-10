Городская среда
10 апреля 10:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за апрельского снегопада ограничили движение на трассе Казань – Оренбург

Мера действует для грузовиков и автобусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Временное ограничение движения для грузовиков и автобусов ввели на участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничение ввели с 8:30 на участке км 131+000 – км 249+000. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: мокрый снег и дождь. Движение восстановят, когда погода нормализуется.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля на некоторых трассах Татарстана ввели ограничения для грузового транспорта. Они будут действовать до 30 числа. Мера позволит сохранить дороги в период весенней распутицы, когда несущая способность конструктивных элементов снижается.

