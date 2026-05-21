Городская среда
21 мая 16:09
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Из-за чемпионата по велоспорту в центре Казани перекроют движение

Ограничения будут действовать несколько дней

Из-за чемпионата по велоспорту в центре Казани перекроют движение

Автор фото: kzn.ru

С 2 по 6 июля из-за проведения чемпионата России по велосипедному спорту в центре Казани частично перекроют движение, соответствующее постановление находится на антикоррупционной экспертизе.

Движение будет закрыто 4 и 5 июля с 05:30 до 14:00 и с 05:30 до 16:00 на участке от пересечения улиц Саид‑Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста. Помимо этого, ограничения коснулись ряда прилегающих улиц, включая Ивановский спуск, улицы Кремлевскую, Кави Наджми, Профсоюзную, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского.

Также с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля ограничения будут действовать на парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной).

Ранее сообщалось, что часть улицы Петра Витера перекрыли из-за ремонта коллектора ливневки. Движение закрыто до 14 июня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.