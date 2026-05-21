Из-за чемпионата по велоспорту в центре Казани перекроют движение
Ограничения будут действовать несколько дней
С 2 по 6 июля из-за проведения чемпионата России по велосипедному спорту в центре Казани частично перекроют движение, соответствующее постановление находится на антикоррупционной экспертизе.
Движение будет закрыто 4 и 5 июля с 05:30 до 14:00 и с 05:30 до 16:00 на участке от пересечения улиц Саид‑Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста. Помимо этого, ограничения коснулись ряда прилегающих улиц, включая Ивановский спуск, улицы Кремлевскую, Кави Наджми, Профсоюзную, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского.
Также с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля ограничения будут действовать на парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной).
Ранее сообщалось, что часть улицы Петра Витера перекрыли из-за ремонта коллектора ливневки. Движение закрыто до 14 июня.
