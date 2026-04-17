На улице Мавлютова произошло повреждение контактной сети.

В Казани приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 9, 12, причиной стало повреждение контактной сети на улице Мавлютова, 17. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.

Повреждение случилось в связи с изношенностью инфраструктуры. На записи видно, что поврежденная сеть дымит и искрится. На месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс».

Пассажиров призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Казани в два раза превышен срок эксплуатации 20 километров трамвайных путей. Общая протяженность нуждающихся в ремонте частей сети — 74 километра. Езда по изношенной инфраструктуре — это не только медленно и неудобно, но и опасно, предупредили в Метроэлектротрансе.

