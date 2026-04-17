Городская среда
17 апреля 11:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за дымящихся проводов в Казани остановили движение части троллейбусов

На улице Мавлютова произошло повреждение контактной сети.

Автор фото: скриншот видео

В Казани приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 9, 12, причиной стало повреждение контактной сети на улице Мавлютова, 17. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.

Повреждение случилось в связи с изношенностью инфраструктуры. На записи видно, что поврежденная сеть дымит и искрится. На месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс».

Пассажиров призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Казани в два раза превышен срок эксплуатации 20 километров трамвайных путей. Общая протяженность нуждающихся в ремонте частей сети — 74 километра. Езда по изношенной инфраструктуре — это не только медленно и неудобно, но и опасно, предупредили в Метроэлектротрансе.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
