Из-за дымящихся проводов в Казани остановили движение части троллейбусов
На улице Мавлютова произошло повреждение контактной сети.
В Казани приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 9, 12, причиной стало повреждение контактной сети на улице Мавлютова, 17. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.
Повреждение случилось в связи с изношенностью инфраструктуры. На записи видно, что поврежденная сеть дымит и искрится. На месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс».
Пассажиров призвали заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в Казани в два раза превышен срок эксплуатации 20 километров трамвайных путей. Общая протяженность нуждающихся в ремонте частей сети — 74 километра. Езда по изношенной инфраструктуре — это не только медленно и неудобно, но и опасно, предупредили в Метроэлектротрансе.
