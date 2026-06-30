Из-за фестиваля в Елабуге ограничат движение лодок и гидроциклов
Мероприятие пройдет в акватории Камы.
Во время проведения в Елабуге семейного фестиваля «KAMA FEST — 2026» будет временно ограничено движение маломерных судов в акватории реки Камы. Соответствующее постановление принял кабинет министров Татарстана.
Фестиваль будет проходить с 10:30 до 14:15 27 июня и с 08:00 до 16:15 28 июня в акватории реки Камы в районе городского пляжа Елабуги.
На это время запрещено использование маломерных судов в радиусе 600 метров от берега. Ограничения коснутся также парусных, прогулочных, спортивных судов, гидроциклов, байдарок и гребных лодок – за исключением судов органов государственной власти и организаций, которые задействованы в подготовке и проведении фестиваля.
Ранее сообщалось, что центр Казани могут перекрыть для машин и пешеходов из-за Дня молодежи. Проезд ограничат по «Миллениуму» и по улице вдоль набережной.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.