Городская среда
30 июня 08:18
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«Вечерняя Казань»

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Из-за фестиваля в Елабуге ограничат движение лодок и гидроциклов

Мероприятие пройдет в акватории Камы.

Из-за фестиваля в Елабуге ограничат движение лодок и гидроциклов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время проведения в Елабуге семейного фестиваля «KAMA FEST — 2026» будет временно ограничено движение маломерных судов в акватории реки Камы. Соответствующее постановление принял кабинет министров Татарстана.

Фестиваль будет проходить с 10:30 до 14:15 27 июня и с 08:00 до 16:15 28 июня в акватории реки Камы в районе городского пляжа Елабуги.

На это время запрещено использование маломерных судов в радиусе 600 метров от берега. Ограничения коснутся также парусных, прогулочных, спортивных судов, гидроциклов, байдарок и гребных лодок – за исключением судов органов государственной власти и организаций, которые задействованы в подготовке и проведении фестиваля.

Ранее сообщалось, что центр Казани могут перекрыть для машин и пешеходов из-за Дня молодежи. Проезд ограничат по «Миллениуму» и по улице вдоль набережной.

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