Ограничения затронут маршруты № 22, 28, 28а и 89.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики 21 июля, в день Крестного хода, изменится маршрут автобусов № 22, 28, 28а и 89. Дороги будут открывать по мере прохождения шествия с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Об этом предупредили в пресс-службе комитета по транспорту.

Автор фото: Комитет по транспорту города Казани

Схема движения изменится с 7 утра. В сторону улицы Достоевского автобусы будут проезжать следующим образом: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — улица Лево-Булачная — улица Пушкина — улица Горького — и далее по маршруту.

В сторону Кремлевской дамбы предусмотрена следующая схема: улица Карла Маркса — улица Пушкина — улица Право-Булачная — площадь Тысячелетия – Кремлевская дамба – и далее по маршруту.

Напомним, что вечером 20 июля и в течение 21 июля также введут ограничения для личного авто и парковки. Ряд улиц в центре города будет закрыт для проезда.

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